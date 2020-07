UltraPop Festival, il futuro di James Cameron oggi in diretta su Twitch

James Cameron può ancora rappresentare il futuro? Questa è la domanda che ci poniamo oggi all'UltraPop Festival, in un incontro interamente dedicato al celeberrimo regista di Titanic e Avatar, in streaming in diretta su Twitch.

Un intero decennio è passato, grandi progetti a cui era storicamente legato, come Terminator o Alita, sono tornati in sala, ma del regista di Titanic non si sono viste tracce. A partire dal 2021 dovremmo avere Avatar 2 e poi via fino al 2027 con Avatar 5: ma l'impatto sul pubblico e sull'industria cinematografica sarà altrettanto potente? Non è che James Cameron, il regista che prevedeva il futuro, è ormai davvero fuori tempo massimo?

James Cameron e Sam Worthington sul set di Avatar

Il prossimo progetto del cineasta è Avatar 2, le cui riprese erano in corso quando la pandemia ha costretto a una pausa forzata, ma dopo anni di preparazione Cameron è convinto che non ci saranno ulteriori ritardi. Dopo l'uscita di Avatar nel 2009, James Cameron ha dedicato anni allo sviluppo di nuove tecnologie che gli permettessero di svelare un incredibile mondo subacqueo catturato con un nuovo sistema di motion-capture nei maestosi set costruiti in Nuova Zelanda.

Per fortuna la nazione è stata molto efficace nel contenimento del virus e adesso le riprese di Avatar starebbero per ripartire. Avatar 2 punta ancora a uscire il 27 dicembre 2021. Gli altri tre sequel usciranno nel dicembre 2023, dicembre 2025 e dicembre 2027. Insieme agli ospiti del panel, Federico Frusciante, Valentina Ariete e Luca Liguori, andiamo a scoprire qualcosa di più sul passato, presente e soprattutto futuro di uno dei nomi più forti di Hollywood.

