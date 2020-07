UltraPop Festival, scopriamo il Festival di Venezia 2020 in diretta su Twitch

Quello di Venezia 2020, che si terrà dal 2 al 12 settembre, sarà il primo festival internazionale di cinema post-pandemia. Quali restrizioni e novità dobbiamo aspettarci? Ne parliamo alle 15:00 all'UltraPop Festival, in diretta su Twitch.

Quanto è difficile organizzare una manifestazione internazionale, aperta al pubblico e agli addetti ai lavori, in questo clima di continuata emergenza. E, soprattutto, il cinema può davvero illuminare il mondo? Ne parliamo con chi a questa Mostra sta lavorando ormai da settimane e altri ospiti, tra cui Giorgio Gosetti, Emanuele Rauco, Chiara Nicoletti, Giuseppe Grossi e Luca Liguori. La nuova edizione è molto chiacchierata, visto che post lockdown è uno dei primi eventi di cinema a partire.

Locandina di The Book of Vision

Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha anticipato che nella selezione ci sarà un maggior numero di film diretti da donne all'interno di un programma con meno titoli del solito e pochi progetti hollywoodiani rispetto a quanto eravamo abituati. In programma nell'edizione 2020 della Mostra del Cinema di Venezia saranno circa 50 film, e Barbera ha dichiarato: "Sarà il primo importante festival che segnerà la ripresa del settore. Un segnale non solo di ottimismo, ma di sostegno e solidarietà nei confronti del settore cinematografico a livello globale, nei confronti degli autori e di chiunque lavori venendo colpito così duramente dalla crisi legata al COVID-19".

Uno degli elementi più chiacchierati, oltre alla comunicazione del primo film al Lido, ovvero The Book of Vision prodotto da Terrence Malick per la Settimana della Critica, è la dichiarazione del direttore riguardo Netflix: in questa edizione non ci saranno alcuni titoli importanti degli studios e del gigante streaming sia perché alcuni hanno interrotto la produzione e non saranno completati in tempo, sia perché altri devono fare i conti con una data di uscita posticipata a causa dello slittamento della cerimonia degli Oscar. Per scoprire qualcosa di più riguardo le misure di sicurezza, qualche anteprima e qualche scommessa di selezione, vi aspettiamo alle 15:00 su Twitch!

