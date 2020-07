Ultrapop Festival: conclusioni e considerazioni della prima edizione

Reduci da più di 140 panel, possiamo tirare le somme di questo Ultrapop Festival. Tutte le nostre redazioni unite hanno detto cosa gli è piaciuto di questa prima edizione e, soprattutto, in conclusione se vedremo un altro Ultrapop il prossimo anno.

Movieplayer, Multiplayer e Lega Nerd uniti sotto lo stesso (Ultra) tetto: l'Ultrapop Festival ha regalato, secondo le nostre redazioni, emozioni a noi e al nostro pubblico, ma anche ai nostri ospiti. Non abbiamo potuto fare a meno di notare che tutti i nostri ospiti si siano trovati a loro agio, ci abbiano regalato momenti di quotidianità, forse anche merito della modalità delle nostre interviste: comodamente a casa.

Infatti, la sensazione da noi percepita è di un clima di "familiarità", difficilmente ritrovabile in ambienti che richiedono un certo tono, come i Festival veri e propri. Sul nostro canale twitch, ci siamo ritrovati tutti comeun gruppo di amici al bar.

Il 94% delle persone che ha partecipato al nostro sondaggio, ha votato perché venga riproposto il format dell'Ultrapop Festival anche il prossimo anno, ma non sappiamo se si farà. Potremmo smentirci? Potremmo sorprendervi di nuovo? Chi lo sa.

Fateci sapere anche voi se volete vedere una seconda edizione e cosa vi è piaciuto della prima.