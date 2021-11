Ultimo tango a Parigi: una serie si concentrerà sul controverso film dal punto di vista di Maria Schneider

I CBS Studios hanno dato inizio alla fase di pre-produzione di Tango, una serie basata sulla realizzazione di Ultimo tango a Parigi: il tumultuoso dramma erotico del 1972 diretto da Bernardo Bertolucci e interpretato da Maria Schneider e Marlon Brando.

Una sensuale Maria Schneider in una delle scene più calde di Ultimo tango a Parigi di Bertolucci

Lisa Brühlmann e José Padilha co-dirigeranno la serie, con Greg Silverman e JP Sarni di Stampede Ventures come produttori esecutivi, basata su una sceneggiatura di Jeremy Miller e Daniel Cohn. Tango ripercorre i 18 mesi prima, durante e dopo la produzione della pellicola, esplorando la storia attraverso il punto di vista della Schneider, di Brando e del regista italiano.

Secondo i produttori, la serie "esplorerà questioni di identità, fama e ambizione artistica". Il nuovo progetto, ambientato in Italia, Francia e Stati Uniti, inizierà con Bertolucci che si reca a Los Angeles nel 1971 per convincere un Marlon 48enne e in bancarotta ad accettare un ruolo nel suo prossimo film: un resoconto molto grafico basato su tematiche come l'ossessione sessuale, il crollo emotivo e l'omicidio.

Ultimo tango a Parigi - Brando e Maria Schneider nel film scandalo di Bertolucci

"Quando José e Stampede mi hanno contattata mi sono immediatamente innamorata del progetto e dalla possibilità di guardare più da vicino uno dei più grandi scandali della storia del nostro settore", ha affermato la Brühlmann a proposito di Ultimo tango a Parigi. "L'opportunità di immergersi in quel mondo, in tutti questi personaggi affascinanti, e soprattutto la possibilità di dare una voce a Maria Schneider, è davvero emozionante".