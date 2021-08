Ugo Tognazzi come Tom Daley: la foto di sua figlia svela l'hobby dell'attore

Una foto in bianco e nero condivisa da Maria Sole Tognazzi mostra Ugo Tognazzi mentre si dedica al lavoro a maglia seduto sulla spiaggia, un po' come fatto di recente dal britannico Tom Daley durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nei giorni scorsi non è passato inosservato il campione olimpico Tom Daley che, durante la finale olimpica di tuffi femminile, si è seduto sugli spalti e si è messo a lavorare a maglia. Le immagini dell'atleta britannico hanno fatto il giro del mondo ed in tanti hanno sottolineato quanto questo semplice gesto abbia assestato un colpo basso alla cosiddetta "mascolinità tossica".

A distanza di pochi giorni da quell'iconica scena, Maria Sole Tognazzi ha approfittato dei canali social per condividere una foto in cui vediamo suo padre, l'indimenticabile Ugo Tognazzi, intento a lavorare a maglia, molti anni prima che tutti si stupissero per l'hobby di Daley. Nello scatto in questione, l'attore italiano è seduto in spiaggia e richiama l'attenzione dei bagnanti che lo circondano e che lo guardano ridendo. La foto, presente nell'archivio storico dell'Istituto Luce, è stata scattata durante un'edizione del Festival dell'Umorismo di Bordighera, uno dei principali eventi dedicati all'umorismo ed al disegno umoristico organizzati in Europa, inaugurato nel 1947 e proseguito per cinquantadue edizioni, fino al 1999. Insomma, anche se nella foto Ugo Tognazzi fingeva di lavorare a maglia, possiamo dire che l'attore è stato un precursore dei tempi moderni.

Il prossimo anno, nel 2022, ricorrerà il centenario della nascita di Ugo Tognazzi. Considerato uno dei volti principali della commedia all'italiana, ha preso parte ad alcuni dei film più amati della storia del cinema nostrano, tra cui Il vizietto e la trilogia di Amici miei. Nel 2010, la stessa Maria Sole ha dedicato a suo padre un documentario emozionante, Ritratto di mio padre. La regista e sceneggiatrice italiana ha da poco finito di girare la seconda stagione di Petra, la serie TV di genere poliziesco con Paola Cortellesi, basata sui celebri romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.