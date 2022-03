Ugo Tognazzi: Negroni rende omaggio al mattatore con L'Accademia della Stella

Al via la seconda edizione dell'Accademia della Stella: Negroni rende omaggio a Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita del leggendario mattatore italiano.

L'Accademia della Stella di Negroni ha deciso di dare inizio al 2022 in grande stile omaggiando, a 100 anni dalla sua nascita, il leggendario Ugo Tognazzi: ex impiegato del marchio, dopo essere diventato una vera e propria stella del cinema, divenne il testimonial di Negroni nella storica vetrina pubblicitaria del Carosello.

Vera e propria pietra miliare della televisione italiana, in onda dal 3 febbraio 1957 al 1º gennaio 1977, Carosello è stato il primo programma seriale che ha visto incollati al piccolo schermo milioni di spettatori grandi e piccoli, una scatola delle meraviglie che ha portato nelle case degli italiani i primi marchi e stabilito il bioritmo di intere generazioni di bambini che andavano a letto subito dopo l'ultimo sketch.

L'Accademia della Stella di Negroni, come tutti sanno, ha come obiettivo quello di scoprire, sostenere e illuminare i giovani talenti negli ambiti che rappresentano le eccellenze del Made in Italy. Se nella sua prima edizione il brand ha fatto un viaggio nel mondo dell'illustrazione, quest'anno l'essenza del marchio sarà catturata dall'obiettivo dei giovani videomaker italiani impegnati a realizzare la versione 4.0 del Carosello.

Negroni, pioniere nella storia della comunicazione e da sempre precursore dei tempi, colse le potenzialità del nuovo formato, diventando uno dei primi brand illuminati a scegliere di utilizzare proprio il mezzo televisivo per far breccia nel cuore delle famiglie italiane.