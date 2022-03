Chi sono i figli di Ugo Tognazzi, Ricky, Maria Sole e Gianmarco

Ugo Tognazzi, il celebre ed amatissimo mattatore italiano, ha avuto molti bambini da donne diverse nel corso della sua vita: tutti i figli di Ugo sono sempre stati molto legati al padre e nel 2020 hanno scritto un libro dedicato proprio alla sua figura, dal titolo "UGO: la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio".

Il più famoso dei figli di Ugo è Ricky, apprezzatissimo attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico conosciuto dal grande pubblico grazie ad una carriera costellata di successi ed esperienze varie che hanno permesso a tutti apprezzare il suo talento e la sua grande passione per il cinema.

Gianmarco, invece, è nato a Roma nel 1967, e da adulto si è fatto conoscere, esattamente come i fratelli e il papà, per il suo talento: dopo le prime esperienze sui set frequentati dal padre, anche lui ha iniziato a dedicarsi al teatro per poi sfondare anche nel mondo del cinema grazie a titoli come Teste rasate, I laureati, Uomini senza donne e Facciamo fiesta.

Gian Marco ha recentemente rivelato quanto fosse stato complesso il rapporto con il padre durante l'infanzia e l'adolescenza: "Avevamo avuto molti contrasti: un po' per le mie scelte, un po' perché lui si rapportava male con i figli nell'età adolescenziale, che per me si è protratta un po' troppo, Il mio tornare indietro, il mio rimettermi a studiare per partire da un piccolo teatro, lo convinse a vedere in me anche una maturazione artistica."

Maria Sole, invece, adora stare dietro alla telecamera e la sua determinazione e il suo talento, nel corso degli anni, le hanno permesso di aggiudicarsi molti premi e riconoscimenti, quali i Nastri D'Argento nel 2003, 2013 e 2016 per: Miglior regista esordiente per Passato prossimo; Miglior commedia per Viaggio sola; Miglior commedia e miglior soggetto per Io e lei.