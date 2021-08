Olimpiadi 2020: Tom Daley fa l’uncinetto durante la finale di tuffi femminile (video)

Tom Daley è stato sorpreso a fare l'uncinetto sugli spalti della piscina delle Olimpiadi 2020: il campione olimpico britannico in questi giorni ha fatto ricorso al suo hobby per allentare la tensione e preparare un porta medaglia, dove conservare l'oro vinto nella specialità dei tuffi sincronizzati dai 10 metri.

A Tokyo 2020 Tom Daley è riuscito a vincere la medaglia d'oro, un obiettivo che inseguiva dal 2008, quando a soli 14 anni partecipò ai Giochi Olimpici di Pechino. Non tutti sanno che tra gli hobby del campione britannico c'è ne è uno molto particolare e che in tanti hanno scoperto proprio a Tokyo, quando le telecamere lo hanno sorpreso a fare l'uncinetto mentre assisteva alla finale di tuffi femminile.

Tom Daley in questi giorni ha potuto sbizzarrirsi e, dopo aver vinto la medaglia d'oro, ha preparato all'uncinetto un piccolo contenitore dove conservare il prezioso trofeo. Tom ha mostrato con orgoglio il suo lavoro su Instagram, facendo vedere che su un lato c'era la Union jack e dall'altro il simbolo giapponese. Il tuffatore olimpico è talmente preso dal suo hobby da aver creato una pagina Instagram, Made with love by Tom Daley, dove si possono ammirare tutte le sue creazioni, che spaziano da cappellini a maglioni.

Tom Daley, dopo il suo oro olimpico, ha voluto incoraggiare i giovani gay a proseguire i loro sogni, ricordando le sue sensazioni da adolescente "mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico. Quando ero più giovane non pensavo che avrei mai ottenuto nulla grazie a chi ero. Essere un campione olimpico ora dimostra che puoi ottenere qualsiasi cosa".