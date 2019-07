Ugo Gregoretti: è morto il regista e veterano della TV e del cinema

E' morto Ugo Gregoretti, attore, regista e veterano del cinema e della televisione. Gregoretti aveva 88 anni e si è spento nella sua abitazione di Roma.

Dopo l'esordio in televisione con il cortometraggio Sicilia del Gattopardo (per il quale fu premiato con il Prix Italia), Ugo Gregoretti si impose come un attento e arguto osservatore della società con i suoi successivi lavori televisivi, tutti realizzati negli anni '60. Nel suo curriculum televisivo spiccano sceneggiati di culto come Le tigri di Mompracem e Il conte di Montecristo. Per il cinema diresse Omicron, del 1963 e il film a episodi Ro.GO.Pa.G, al quale prese parte con l'episodio Il pollo ruspante. Gli altri episodi furono diretti da Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard e Pier Paolo Pasolini (il titolo del film infatti riunisce le iniziali degli autori). A causa dell'episodio diretto da Pasolini il film fu accusato di vilipendio alla religione e poi tornò in sala con alcuni tagli.

Come attore Gregoretti ha partecipato a film come Amore mio aiutami, C'eravamo tanto amati, Il comune senso del pudore e più avanti, a La terrazza di Ettore Scola, Un povero ricco e Domani accadrà. Nel 2014 prese parte alla commedia Buoni a nulla di Gianni De Gregorio.

Ugo Gregoretti al Napoli Film Festival

Una curiosità che riguarda Ugo Gregoretti fu quella che vide l'autore e regista impegnato a trovare un santo patrono per la TV appena fu assunto in Rai, nei primi anni '50. "Mancava il santo protettore dell'azienda" - raccontò Gregoretti, e dopo la lettura di diverse biografie di santi propose Santa Chiara quale patrona della Rai, perché "nella sua cella in convento, Santa Chiara vide proiettate sulla parete le immagini dell'agonia di San Francesco. E pensai che in un certo senso aveva inventato la presa diretta."