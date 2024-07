Ugly Betty: la casa della protagonista arriva su Airbnb

Ugly Betty ha debuttato 25 anni fa sugli schermi colombiani e, per festeggiare l'arrivo della serie sequel su Prime Video, Airbnb permetterà ai fan di entrare nella casa della protagonista a Bogotà.

Le foto e il video condiviso online svelano qualche dettaglio dell'abitazione dove la giovane protagonista ha condiviso dei momenti indimenticabili.

L'opportunità unica per i fan

I fan della popolare soap opera potranno immergersi nell'atmosfera dove la protagonista ha condiviso momenti indimenticabili con i suoi genitori e confidato segreti al suo fedele amico, Nicolás Mora.

Gli ospiti avranno l'opportunità di visitare gli interni originali e soggiornare una notte nelle stanze dell'iconica casa di uno dei personaggi preferiti della televisione latinoamericana, rimasta nei ricordi di molti telespettatori.

La stanza di Betty

"Betty" ha dichiarato nel comunicato di Airbnb dedicato all'iniziativa: "È la prima volta che apro le porte della mia casa e sono contenta di farlo in questa occasione e permettere a coloro che hanno seguito in questi anni la mia storia sugli schermi di prenotare su Airbnb questo spazio così prezioso per me e la mia famiglia".

I dettagli del soggiorno

Ugly Betty diventerà host Airbnb per celebrare l'attesissimo ritorno del sequel "Betty la Fea, la storia continua". Durante il loro soggiorno gli ospiti avranno la possibilità di accedere all'armadio personale della protagonista e provare i suoi abiti più iconici, trascorrere la notte nella stanza e leggere il suo diario in cui è riportata la sua storia d'amore con Armando, ammirare i ritratti di amici e familiari di Betty, e fare colazione in pieno stile "Betty e Hermes".

La casa di Betty

L'armadio di Betty

I fan potranno inviare una richiesta di prenotazione per la casa di Ugly Betty a partire dal 31 luglio dalle ore 18:00 su airbnb.com/casadebetty. Il soggiorno è gratuito ed è disponibile per una notte, dal 10 all'11 agosto 2024.