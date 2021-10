Uglies: nel cast del film Netflix anche Chase Stokes, star di Outer Banks

Uglies, il nuovo film Netflix con star Joey King, avrà nel proprio cast anche Chase Stokes, uno degli interpreti della serie Outer Banks, tra i titoli di maggior successo sulla piattaforma di streaming.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Scott Westerfeld ed è descritto come un fantasy distopico.

Alla regia di Uglies ci sarà McG e la storia è ambientata in un mondo in cui un'operazione obbligatoria all'età di sedici anni rende tutti fisicamente attraenti seguendo uno standard ideale di bellezza.

Joey King dovrebbe interpretare Tally Youngblood, la ragazza al centro della trama, e tra gli attori coinvolti ci saranno anche Keith Powers (La guerra di domani), Brianne Tju (So cosa hai fatto) e Chase Stokes (Outer Banks).

La sceneggiatura è firmata da Krista Vernoff, mentre nel team della produzione ci sono anche John Davis e Jordan Davis, oltre a McG e Mary Viola di Wonderland, Joey e Jamie King, e Scott Westerfeld.