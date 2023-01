Chase Stokes e Sydney Taylor protagonisti di Marked Man, diretto da Nick Cassavetes

Chase Stokes, la star di Outer Banks, e Sydney Taylor saranno i protagonisti di Marked Man, una storia romantica diretta da Nick Cassavetes.

Il progetto si basa sul romanzo bestseller scritto da Jay Crownover, primo capitolo della saga letteraria tradotta in 11 lingue.

Marked Man sarà scritto da Sharon Soboil (After We Fell) e racconta la storia di Shaw Landon (Sydney Taylor), che ha amato Rule Archer (Chase Stokes), fin dal primo momento in cui l'ha visto. Rule è un ribelle tatuatore e non ha tempo per una brava ragazza che vuole diventare una dottoressa come Shaw, anche se è l'unica che può vedere che persona è realmente. La giovane vive seguendo le regole, mentre lui se le crea. Ma una gonna corta, troppi cocktail per festeggiare il compleanno e segreti rivelati, portano a una notte che nessuno dei due potrà dimenticare. Shaw e Rule devono ora capire come due giovani come loro possano stare insieme senza distruggere il loro amore... E distruggersi a vicenda.

Il progetto diretto da Nick Cassavetes (Le pagine della nostra vita) sarà prodotto da Voltage Pictures, che ha già portato al successo i film della saga di After.

Nel cast ci saranno anche Ella Balinska (Charlie's Angels), Evan Mock (Gossip Girl), Alexander Ludwig (The Hunger Games), Natalie Alyn Lind (Big Sky), Matthew Noszka (Let it Snow), Hannah Kepple (Cobra Kai), Daisy Jelley (How to Date Billy Walsh), Michael Bradway (Piece), Adam Abbou (Time), Inanna Sarkis (After We Collided), Paul Johansson (God Is a Bullet), Tonya Cornelisse (Yellowjackets) e Nancy De Mayo (Welcome to Chippendales).