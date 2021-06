UFO: J.J. Abrams produttore della docuserie sugli oggetti volanti non identificati

Il regista J.J. Abrams sarà il produttore della docuserie UFO, dedicata agli oggetti volanti non identificati, in arrivo sugli schermi americani.

J.J. Abrams sarà il produttore di una serie di genere documentario che porterà sugli schermi notizie e indagini sugli UFO.

Il progetto destinato a Showtime debutterà sugli schermi americani l'8 agosto ed è composto da quattro puntate.

La serie UFO proverà a indagare sulla possibile influenza del governo americano, delle società private e dell'esercito nel nascondere la verità riguardante i possibili fenomeni extraterrestri.

Il progetto prodotto da J.J. Abrams è stato diretto da Mark Monroe (Icarus) e Paul Crowder (Riding Giants), mentre nel team dei produttori, oltre alla Bad Robot del regista di Star Trek, ci sarà anche Glen Zipper tramite la sua Zipper Bros Film, team che ha già collaborato in occasione di Challenger: The Final Flight.

Il Pentagono ha iniziato, secondo quanto riportano il New York Times e il New Yorker, a considerare in modo serio l'esistenza di oggetti volanti non identificati dopo alcuni video dell'esercito la cui autenticità è stata verificata.