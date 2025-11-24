Udo Kier è morto a 81 anni: addio all’icona cult dei film di Andy Warhol e Lars von Trier

La star tedesca Udo Kier, famosa per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Andy Warhol e Lars von Trier, è scomparso domenica mattina all'età di 81 anni, in California.

Ad annunciare la morte di Kier è stato il partner Delbert McBride. L'attore aveva 81 anni e all'attivo oltre 200 film in carriera. Famose in particolare le sue collaborazioni con il re della Pop Art Andy Warhol.

I primi successi di Udo Kier con Andy Warhol

Nel corso della sua lunga carriera, Udo Kier ha recitato da protagonista in film come Il mostro è in tavola... barone Frankenstein del 1973 e in Dracula cerca sangue di vergine... e morì di sete!!!, entrambi i film prodotti da Warhol e diretti da Paul Morrissey.

Udo Kier con Joaquin Phoenix al Festival di Berlino 2018

Si tratta di reinterpretazioni sovversive e sensuali dei classici mostri di Hollywood, e Udo Kier offre delle performance suggestive di personaggi inquietanti e inetti. I due film lo resero famoso e gli permisero di lavorare in tutta Europa con registi del calibro di Rainer Werner Fassbinder, in film come La terza generazione. Dopo aver conosciuto Gus Van Sant al Festival di Berlino, divenne noto al pubblico americano grazie al film Belli e dannati, con River Phoenix e Keanu Reeves.

La collaborazione con Lars von Trier

Proprio in quel periodo iniziò a lavorare assiduamente con Lars von Trier, recitando in film come Epidemic e Europa oltre allo show horror The Kingdom. Tra le collaborazioni cinematografiche più note con von Trier di Udo Kier spiccano Le onde del destino, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia e Nymphomaniac: Vol. II.

Gli anni '90 lo mostrarono anche in ruoli diversi, in cui poté mettere in scena le sue doti anche nella commedia, in film drammatici e negli sci-fi, recitando in film come Ace Ventura - L'acchiappanimali, Armageddon e Blade. Recitò anche per Madonna in alcuni videoclip dell'album Erotica. Di recente, ha recitato in O agente secreto di Kleber Mendonça Filho.

Nato a Colonia in un ospedale sotto l'attacco delle forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale, Udo Kier si trasferì successivamente a Londra a 18 anni dopo aver incontrato Fassbinder in un locale. Dopo essersi diviso tra Europa e Stati Uniti, Udo Kier si era trasferito a Palm Springs dove viveva in un'ex biblioteca in cui poteva coltivare la sua passione per l'arte.