Tylor Chase, ex star di Nickelodeon, vive per strada in California: il video è diventato virale

Tylor Chase, conosciuto dal pubblico della tv per aver interpretato Martin Qwerly nella serie di Nickelodeon Ned - Scuola di sopravvivenza, è stato avvistato a vivere da senzatetto per le strade di Riverside, in California.

Su TikTok è circolato un video in cui si vede Chase dormire in strada e aggirarsi in un pessimo stato di salute, e ha riacceso il dibattito sulle baby star e sui problemi di salute mentale e dipendenze dei quali spesso sono vittime.

Lo shock dei fan di Tylor Chase e la raccolta fondi interrotta

Il video diventato virale sui social ha scioccato i fan dell'attore e della serie Nickelodeon. Dopo la diffusione del video è stata aperta una raccolta fondi GoFundMe e sono stati raccolti oltre 1.200 dollari per cibo, vestiti e altri beni di prima necessità.

Tuttavia, la madre di Chase ha deciso di interrompere la raccolta fondi perché ha informato la stampa e i fan che Tylor Chase soffre di disturbo bipolare e di problemi finanziari. Daniel Curtis Lee, co-star di Ned - Scuola di sopravvivenza, ha condiviso la versione della madre e ha chiesto alle persone di non fornirgli soldi o soluzioni facili, visto che Chase ha bisogno di assistenza continuativa e un posto dove vivere.

Le critiche per i video a Tylor Chase e i problemi delle baby star

Sui social sono diverse le persone che hanno criticato coloro che hanno ripreso l'ex star di Ned - Scuola di sopravvivenza Tylor Chase e gli hanno fatto domande futili invece di aiutarlo concretamente: "Perché registrarlo in questo modo? Sembrava a disagio. Tutto questo avrebbe potuto svolgersi lontano dalle telecamere" ha scritto un utente.

"Nickelodeon ha usato questi ragazzi" attacca un altro utente "e li ha buttati via quando non servivano più... come ha fatto a finire sul ciglio della strada?". Un altro commentatore ha espresso rabbia verso l'industria: "Dicono sempre che gli attori bambini finiscono così, ma sarebbe bello se non fosse una cosa così comune".