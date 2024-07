Emma Roberts sulle accuse a Nickelodeon: "È imperdonabile. I bambini devono essere protetti"

Emma Roberts ha commentato le accuse sollevate dalla docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV verso Nickelodeon.

Emma Roberts ha commentato le accuse sollevate dalla docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. In particolare, la serie di Investigation Discovery ha visto la partecipazione di ex star di Nickelodeon che hanno raccontato le loro esperienze sul set degli spettacoli prodotti per la nota rete via cavo sotto la guida di Dan Schneider.

La Roberts ha recitato in Unfabulous, una sitcom creata da Sue Rose, andata in onda per tre stagioni su Nickelodeon. "È imperdonabile", ha dichiarato in un'intervista a Flaunt a proposito delle accuse di molestie sessuali. "I bambini devono essere protetti, gli adulti devono essere protetti".

L'esperienza che la Roberts ha avuto a Nickelodeon è stata diversa se sua madre era sul set con lei. "Sono stata fortunata con la famiglia che ho e con le persone con cui ho lavorato", ha aggiunto. "Cerco di continuare a fare il mio lavoro e di tenere la testa bassa".

La docuserie e le molestie sul set

Una delle rivelazioni più scioccanti della docuserie è stata quella di Drake Bell, star di Drake & Josh, che ha raccontato di essere stato abusato dall'ex coach di dialogo di Nickelodeon Brian Peck. Peck è stato arrestato nel 2003 con 11 capi d'accusa, tra cui sodomia, atti osceni su un minore di 14 o 15 anni da parte di una persona di 10 anni più grande e copulazione orale con anestesia o sostanza controllata, ma il minore non è mai stato nominato.

Drake Bell in una scena di Superhero Movie

Bell ha rivelato di essere il minore nella docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, condividendo i dettagli degli abusi subiti dall'ex dialoghista della rete per bambini.

La docuserie si è anche concentrata sull'ambiente poco sicuro a cui erano sottoposti i bambini sul set degli show di Nickelodeon, che erano in gran parte gestiti da Schneider. Lori Beth Denberg, protagonista di All That, ha dichiarato che Schneider le ha mostrato dei porno e ha iniziato a fare sesso telefonico con lei. Schneider ha negato le accuse della Denbger affermando in un comunicato che le sue affermazioni erano "esagerate e, nella maggior parte dei casi, false".