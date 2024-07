Twisters, Daisy Edgar-Jones: "Una cosa in particolare è uguale all'originale"

Daisy Edgar-Jones è da oggi nelle sale con il disaster movie dell'estate, Twisters, per la regia di Lee Isaac Chung. L'attrice, conosciuta principalmente per il ruolo di Marianne in Normal People, sarà al fianco di Glenn Powell e Anthony Ramos.

Anche nel titolo, Twisters richiama il film del 1996 di Jan de Bont, nonostante non sia un seguito diretto del film con Helen Hunt e Bill Paxton. Tuttavia, Edgar-Jones ha raccontato che c'è un aspetto del film che è praticamente identico al precedente.

Veri tornado

"Abbiamo usato reali riprese di veri tornado, penso avessimo una troupe B-roll che ha filmato veri tornado e condizioni meteorologiche estreme. Fecero lo stesso con l'originale" ha confessato l'attrice. Glen Powell ha aggiunto che il team produttivo voleva alzare il livello rispetto a Twister.

Daisy Edgar-Jones in una scena di Twisters

"Con la tecnologia moderna e con quelle macchine da presa, è possibile avvicinarsi sempre di più. Ma hanno realizzato tutte le riprese di riferimento reali di questi tornado" ha aggiunto Powell, che ha ricordato la presenza di James Paxton, figlio di Bill Paxton, presente in un cameo:"Bill Paxton, Dio benedica la sua anima; suo figlio ci ha onorati di un cameo. È stato fantastico, sono questi piccoli dettagli che mantengono lo spirito del primo film".

La scelta di partecipare al film in un cameo non è stata semplice per James Paxton, figlio trentenne di Bill Paxton:"Mi ci è voluto un po' di tempo per elaborarlo, dato il contesto di mio padre, la sua importanza nell'originale e il fatto che non fosse qui".

Nel cast di Twisters di Lee Isaac Chung, che vedrà i protagonisti lanciarsi in un folle inseguimento di tempeste, ci sono anche Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Saha Lane e Kiernan Shipka. Il lungometraggio è disponibile da oggi, mercoledì 17 luglio, nelle sale cinematografiche italiane.