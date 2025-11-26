Twisted Serial Killer Universe: in arrivo i film horror ispirati ai casi di cronaca nera

Il produttore Jeff Miller, che ha già portato nelle sale la versione horror di Braccio di Ferro, ha annunciato un controverso progetto.

Il nuovo progetto annunciato da Jeff Miller sembra destinato a far discutere: il produttore ha infatti svelato i dettagli di quello che viene chiamato il Twisted serial killer universe.

In arrivo nelle sale americane ci saranno quindi degli horror ispirati ai crimini compiuti dagli assassini più famosi.

I dettagli del progetto

I primi due film confermati sono intitolati Jeffrey Dollmer e Ted Bunny. Il primo dei due progetti racconterà quello che accade a un gruppo di modelli che si ritrovano sul set di un servizio fotografico dove vengono presi di mira da un bambolotto posseduto dallo spirito del serial killer Jeffrey Dahmer.

Le riprese del film low budget che farà parte del Twisted Serial Killer Universe annunciato dal produttore, che ha già portato nelle sale la versione horror della storia di Braccio di Ferro Popeye The Slayer Man, si sono già concluse.

Nel cast del film ci saranno Charlie Trepany, Chey Crieger, Juliana Destefano, Adam Huss, Eva Hamilton, Mariah Justice, Scott Asmar, Jabarri Bush, Jane Xi, Tom Parnell, Sean Michael Conway. Brian Joseph Mange avrà invece la parte di Jeffrey Dahmer, mentre il creatore di Final Destination (franchise che ha trovato il regista per il capitolo 7), Jeffrey Reddick, avrà un cameo nel progetto.

Miller ha ideato la storia alla base della sceneggiatura firmata da John Doolan. Alla regia è stato impegnato Mark Savage.

Chi si occuperà del franchise horror

Ted Bunny, invece, è stato scritto da Michael Fredianelli, che ne è anche il regista, insieme a Maralynn Adams. L'uscita n_elle sale dell'horror, di cui non è stata svelata la trama, avverrà nei primi mesi del 2026.

Nel cast ci sono Diana Roman, Zanna Wyant, Brad Satterwhite e Dee Wallace.

I produttori sembra presenteranno il progetto durante il Mercato della Berlinale, cercando di stringere accordi per la distribuzione e finanziamenti a livello internazionale.