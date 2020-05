Twin Peaks, Kyle MacLachlan: "Interpreterei Dale Cooper ogni giorno"

Ormai è cosa nota, Kyle MacLachlan è un super fan di Twin Peaks e un fan ancora più accanito di Dale Cooper, il personaggio che ha interpretato nelle prime due stagioni della serie tv negli anni '90 e di cui è tornato a vestire i panni nel revival del 2017. In una recente intervista con ComicBook.com, l'attore è tornato a parlare del miracolo televisivo che è stato il revival e della sua voglia inestinguibile di riprendere il ruolo del detective.

Twin Peaks: Kyle McLachlan nelel scena finale del serial

Mentre continuano a ricorrersi e smentirsi a ciclo continuo le notizie sulla possibile quarta stagione, MacLachlan vede bene di fare un passo indietro e di ribadire il suo amore per la terza, un progetto che ha certamente lasciato un segno profondo nel panorama televisivo. Da David Lynch non ci aspettavamo niente di meno, ma il rischio di un'operazione nostalgia solo per far contenti i fan era dietro l'angolo. Chiaramente non era l'obiettivo che avevano in mente Lynch e Frost, come è stato subito palese all'uscita delle nuove puntate.

Come dichiarato da Kyle MacLachlan, il nuovo capitolo di I segreti di Twin Peaks è stato fortunamente legato soltanto alla volontà dei suoi creatori: "Penso, per prima cosa, che questo è il Twin Peaks che David Lynch voleva fare e questo mi rende incredibilmente felice per lui. É stata una soluzione che penso sia un grandioso, inaspettato regalo, perché credo che nessuno di noi si aspettasse il ritorno di Twin Peaks."

Twin Peaks 3: David Lynch e il cast rispondono alle domande sul finale

Riguardo al possibile sviluppo di una quarta stagione di Twin Peaks, Kyle MacLachlan mantiene un elegante silenzio, una specialità che il cast e gli autori della serie hanno perfezionato e trasformato in arte. Quel che è certo è che l'attore tornerebbe nei panni dell'investigatore in un baleno: "Interpreterei Cooper tutti i giorni se David me lo permettesse. É un personaggio talmente grandioso. Sono un fan dello show e sono un grande fan del personaggio."