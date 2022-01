Twilight, Kristen Stewart: "Ho visto i film in streaming, sembrano così vicini e lontani al tempo stesso"

Kristen Stewart ha appena scoperto che Twilight è su Netflix: 'Ho visto i film in streaming per caso, sembrano così vicini e lontani al tempo stesso'.

L'intera saga di Twilight, nell'estate del 2021, è sbarcata su Netflix e di recente Kristen Stewart l'ha scoperto praticamente per caso: l'attrice 31enne, durante una recente intervista, ha rivelato come si sente a proposito del fatto che molti fan stiano riscoprendo i film a distanza di tanti anni.

La Stewart, come riportato da Cinema Blend, ha rivelato: "Ho visto che è su Netflix e ho pensato: 'Oh, è su Netflix', ho trovato i film per caso mentre facevo zapping. Devo dire che è strano perché quel periodo della mia vita sembra incredibilmente lontano e al tempo stesso molto vicino."

"Non lo so, tipo, da una parte dici: 'Oh, sono così vecchia, mio ​​Dio, mi sembra di averli filmati cinque minuti fa e tra poco invece è come l'anniversario di 10 anni dall'uscita.' Penso cose tipo: 'Wow, devo già andare all'anniversario del mio liceo'." Ha continuato l'attrice.

Twilight, la saga completa su Prime Video in streaming da oggi

"È fantastico. Non vedo l'ora che qualcuno di 12 o 15 anni pensi all'improvviso: 'Non ne hai idea papà, è così forte.' Come quando sei piccolo e dici ai tuoi genitori che hai appena scoperto Jimi Hendrix o qualcosa del genere. Non sto neanche lontanamente paragonando la mia vita a Jimi Hendrix, ma capite cosa intendo." Ha concluso Kristen Stewart.