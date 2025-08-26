Twilight: "Adam Sandler aveva comprato i diritti della saga", la rivelazione di un attore del franchise

Ospite al Fan Expo Canada del panel Meet The Cullens, Jackson Rathbone, star di Twilight nel ruolo di Jasper Hale, ha raccontato che Adam Sandler era in possesso dei diritti della saga cinematografica.

L'attore ne ha parlato durante l'incontro con il pubblico, accorso per incontrare uno dei volti più apprezzati del franchise con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Adam Sandler aveva i diritti di Twilight

Secondo quanto raccontato da Rathbone, la Happy Madison, casa di produzione di Sandler, aveva acquisito per breve tempo i diritti dell'adattamento cinematografico dei libri di Stephenie Meyer, prima che Summit Entertainment portò al successo la saga in tutto il mondo dal 2008 al 2012.

Jackson Rathbone in una scena di New Moon

"Il libro è stato fatto girare. La Paramount lo ha rifiutato. I grandi studios lo hanno rifiutato" ha spiegato Rathbone "Ho sentito questa storia ed è vera, la compagnia di Adam Sandler, Happy Madison, aveva effettivamente comprato i diritti e li ha posseduti per un attimo finché non si è resa conto che non riusciva a venirne a capo nemmeno lei".

Un possibile sequel su Jasper?

Durante il panel, Jackson Rathbone ha parlato anche della possibilità di tornare in un ipotetico sequel su Jasper Hale: "Mi piacerebbe davvero vedere raccontata la storia di Jasper, e sarebbe una di quelle cose in cui oggi hanno la tecnologia per ringiovanirmi, sarebbe fantastico" ha confessato Rathbone "Ma sono anche aperto a passare il testimone".

Tuttavia, l'attore ha sottolineato come non sia necessario che tutta la storia di Twilight venga raccontata sullo schermo: "Penso che dobbiamo permetterci di avere immaginazione, permetterci di vedere che un personaggio può avere un passato che magari non conosciamo parola per parola, o che ci sia la possibilità di redenzione".

Jackson Rathbone ha recitato dal 2008 al 2012 nei quattro film della saga: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn - Parte 1 e Breaking Dawn - Parte 2.