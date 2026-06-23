Tutto per la mia famiglia su Canale 5: le trame della settimana dal 22 al 26 giugno

Le anticipazioni degli episodi di Tutto per la mia famiglia in onda dal 22 al 26 giugno su Canale 5 alle 15:45, tra ricatti, segreti e nuove tensioni per i quattro fratelli

Tornano gli appuntamenti giornalieri con la nuova soap turca Tutto per la mia famiglia, la dizi drammatica che tiene compagnia al pubblico di Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15:45.

Come tutte le serie in onda in chiaro sulle reti Mediaset, è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, in contemporanea oppure on demand.

Le anticipazioni dal 22 al 26 giugno

La settimana di Tutto per la mia famiglia si apre con nuove tensioni e conflitti destinati a cambiare ancora una volta gli equilibri tra i protagonisti, tra problemi economici, segreti e difficoltà sempre più gravi per i quattro fratelli rimasti soli.

Lunedì 22 giugno: crisi e ricatti

La situazione si complica subito quando Kadir si scontra duramente con Akif, accusandolo di aver trascurato la sicurezza del padre Veli. Il ragazzo restituisce il denaro ricevuto dalla zia, segnando una frattura netta con l'imprenditore.

Intanto Emel peggiora rapidamente a causa della febbre alta e rischia una polmonite. Per curarla, Ömer e Asiye sono costretti a vendere i propri cellulari, mentre Sengül trattiene una donazione destinata ai quattro fratelli.

Nel frattempo emergono nuove tensioni: due operai sono in possesso di un video che documenta la lite tra Akif e Veli e decidono di usarlo per ricattarlo. La situazione dei ragazzi peggiora ulteriormente quando un temporale allaga il pollaio in cui vivono.

Martedì 23 giugno: lavoro e nuovo pericolo

Kadir chiede lavoro ad Akif, che sorprendentemente gli offre un impiego nella caffetteria della scuola Ataman, dove studieranno anche i suoi fratelli.

Nel frattempo Ismet decide di abbandonare il piano di ricatto e di denunciare tutto alla polizia, ma Seyfi continua da solo e tende un'imboscata ad Akif nel luogo dell'incidente di Veli. Tra i due nasce una colluttazione e Akif cade nello stesso punto, ma sopravvive. Kadir interviene e lo salva chiamando i soccorsi.

Mercoledì 24 giugno: la scuola e nuove tensioni

Kadir scopre che Ismet è sparito. Akif, ripresosi, ringrazia il ragazzo e permette ai fratelli di iniziare la scuola privata, garantendo anche un lavoro a Kadir. Sengül però utilizza il denaro destinato ai nipoti per iscrivere i propri figli, scatenando la rabbia di Orhan, che decide di intervenire per migliorare le condizioni dei ragazzi.

A scuola, Ömer, Asiye e gli altri devono affrontare subito ostilità e umiliazioni da parte dei compagni, mentre emergono nuovi debiti e pressioni.

Giovedì 25 giugno: nuove difficoltà e sospetti

I ragazzi continuano a vivere difficoltà a scuola, dove vengono invitati alla festa di Melisa ma restano esclusi dal gruppo. Orhan riesce a sistemare temporaneamente la loro casa, ma la stabilità viene messa a rischio dalle richieste del proprietario del terreno.

Akif intanto riesce a nascondere a Suzan un tradimento, mentre a scuola nascono nuove tensioni tra gli studenti. Emel continua a rifiutare la realtà della perdita dei genitori. Nel frattempo Ömer e Ogulcan rifiutano un lavoro sospetto proposto da Mehmet, pur essendo sotto pressione per i debiti.

Venerdì 26 giugno: scontro finale della settimana

Doruk e Asiye si avvicinano durante un compito scolastico, scoprendo un legame legato all'amore per i fratelli. Ma la situazione degenera rapidamente: durante una partita di ginnastica, Ömer segna un canestro e viene umiliato insieme agli altri ragazzi da Doruk e dai compagni, costretti a una punizione degradante.

La tensione esplode alla festa di Melisa quando emergono nuovi sospetti e conflitti familiari. La situazione precipita definitivamente quando Kadir, dopo aver visto un'umiliazione subita da Ömer, colpisce Doruk, dando il via a una violenta rissa che porta i ragazzi a essere cacciati dalla villa.