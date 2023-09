Tutti giocano a Reazione a Catena questa sera su Rai 1: anticipazioni ed ospiti Vip della prima puntata

In attesa di Ballando con le Stelle, Rai 1 trasmette due appuntamenti speciali a scopo benefico del programma Reazione a Catena. Per l'occasione la trasmissione di Marco Liorni, oltre alla fascia oraria, cambia anche il nome diventando Tutti giocano a Reazione a Catena. Protagonisti delle serate sono i concorrenti Vip accompagnati dalle loro famiglie. Ecco le anticipazioni della serata del 30 settembre.

Tutti giocano a Reazione a Catena

Reazione a Catena, il gioco preserale di Rai 1, indossa gli abiti scintillanti della prima serata per due appuntamenti a scopo benefico che vedranno i Vip e le loro famiglie giocare e divertirsi con la lingua italiana. In ogni serata si affronteranno, infatti, quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico, affiancati da parenti o amici. Anche loro per vincere - proprio come nell'edizione preserale - dovranno dimostrare sul campo di essere affiatati, veloci e di avere un'intesa vincente. Non solo: a coadiuvare i loro sforzi e far sì che la vincita finale (devoluta in beneficienza) possa essere la più alta possibile saranno presenti in studio alcune delle squadre più brave di questa stagione, tra questi potrebbero esserci anche i Dai e Dai, i protagonisti estivi di questa edizione.

Le prove di Tutti giocano a Reazione a Catena

Nel corso dei due appuntamenti con Tutti giocano a Reazione a Catena, oltre alle prove già conosciute, ci saranno nuovi momenti di gioco pensati per l'occasione come, ad esempio La Mischia Zip, nei quali come sempre al centro di tutto ci saranno le parole, con le loro mille sfumature di significato e le molteplici associazioni che le possono incatenare. Anche i giochi di Reazione a Catena che il pubblico già apprezza ogni giorno saranno rivestiti per l'occasione, con l'intervento diretto di ospiti speciali e di artisti di nome che canteranno in studio i loro successi.

Gli ospiti della puntata in onda stasera 30 settembre sono:

Iva Zanicchicon la figlia Michela e la nipote Virginia

Eleonora Giorgi, con il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Conticini, con la moglie Giada e la Cugina Lucia De Benedittis

I Cugini di Campagna al completo.

A esibirsi in studio, oltre agli stessi Cugini di Campagna, ci sarà anche Donatella Rettore.