Reazione a catena: i Dai e Dai lasciano il gioco tra le proteste: ecco cosa è successo

I Dai e Dai hanno concluso la loro avventura a Reazione a catena, il programma preserale di Rai 1, dove erano stati i campioni indiscussi per settimane. I giovani provenienti da Livorno sono stati eliminati nella puntata trasmessa il 28 agosto. La loro uscita ha scatenato proteste su Internet, come si può notare nell'hashtag dedicato al programma su Twitter.

I Dai e Dai hanno lasciato Reazione a Catena dopo 28 puntate, avevano debuttato nel programma il 1° agosto. Da quel giorno, Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini hanno iniziato una serie di vittorie che sembrava inarrestabile.

Alla fine, il trio livornese è riuscito a portare a casa un montepremi di quasi 82mila euro, che adesso potranno spendere nel migliore dei modi, come avevano anticipato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Simone Costagliola vorrebbe spendere i soldi con la sua fidanzata. Simone Mariottini vorrebbe viaggiare, mentre Marco probabilmente investirà i soldi comprandosi una macchina nuova.

Chi sono i Dai e Dai

Ecco chi sono i Dai e Dai: i tre campioni che hanno fatto compagnia al pubblico di Rai 1 per tutto il mese di agosto sono Simone Costagliola è nato a Livorno il 28 febbraio 1989, nel 2012 si è trasferito a Milano per studiare Design della comunicazione al Politecnico. Attualmente lavora per una multinazionale di informatica. Marco Voir è nato a Livorno il 26 gennaio del 1992, lavora in un'agenzia di scommesse. Simone "Mario" Mariottini è nato a Livorno il 14 dicembre 1994, dal 2021 lavora a Dublino per una multinazionale dell'e-commerce.

Le proteste della rete

Dopo la sconfitta dei Dai e Dai, l'hashtag relativo al programma è diventato oggetto di discussioni accese su Twitter. Su questo social, ora chiamato X, numerosi utenti hanno espresso dubbi riguardo alla presunta disparità di trattamento. Sembra che le domande rivolte alla squadra avversaria avessero un grado di difficoltà inferiore, forse al fine di agevolare l'uscita dei campioni e dare nuovo slancio al programma.

Il saluto dei Dai e Dai

Con un lungo posto Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini hanno salutato i fan che li hanno seguiti per questi lunghi 28 girni, ma anche la troupe in studio e Marco Liorni: "Ringraziamo tutti voi per averci accolto lungo tutto questo incredibile mese di agosto nelle vostre case. Consapevoli di questa responsabilità, abbiamo cercato di essere sempre corretti, onesti, entusiasti, per ringraziare gli spettatori e gli autori di questo privilegio. Ricorderemo con affetto ogni squadra sfidante, ogni medaglia, ogni collegamento indovinato e ogni bella parola che di persona e online ci avete riservato" e smorzando le polemiche, concludono: "Noi siamo felici così, abbiamo giocato al nostro gioco preferito più di ogni altra squadra, portandoci a casa anche un montepremi che un mese fa non esisteva. Cosa si può chiedere di più? Adesso è il momento di tifare i prossimi campioni!"