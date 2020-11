Diego Armando Maradona: tutte le donne che l'hanno amato

Diego Armando Maradona è stato molto amato dai tifosi ma anche dalle donne: da Claudia Villafane a Rocio Oliva, ecco chi sono le mogli, compagne di vita e le donne hanno amato il calciatore argentino, scomparso all'età di 60 anni.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe è stata la fidanzata di gioventù e la ex moglie di Diego Armando Maradona. I due si sono sposati nel 1989 nella Chiesa del Santissimo Sacramento di Buenos Aires e della cerimonia si ricorda la torta a otto piani. Claudia ha dato al Pibe de Oro due figlie, Dalma Nerea e Giannina Dinorah. I due hanno divorziato nel 2004 sebbene Claudia Villafane avesse già chiesto il divorzio il 7 marzo 1998 per "abbandono della casa". Durante la controversia legale sono sorti numerosi screzi legati all'affidamento delle figlie all'epoca minorenni.

Heather Parisi

Heather Parisi e Diego Armando Maradona si sono conosciuti sul palco di Fantastico 5 nel dicembre 1984. Il campione argentino corteggiò la showgirl in diretta e il giorno dopo cominciò a tempestarla di telefonate. I due iniziarono a frequentarsi e lei lo accompagnò a Firenze durante una trasferta del Napoli. Heather e il calciatore furono fotografati da Novella 2000 nel gennaio del 1985. "Io e Heather siamo amici, quello che dicono i giornali non m'interessa. Tra noi c'è amicizia e penso di continuare, non sarò condizionato affatto da quello che i giornali potranno dire. Anzi, alla Parisi mando un bacio grande così", disse Maradona ai cronisti. La storia tra i due finì nel 1986.

Cristiana Sinagra

La relazione tra Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona iniziò nel periodo in cui Diego frequentava Heather Parisi ed era fidanzato con Claudia Villafane. La relazione fu resa pubblica dal giornalista RAI Salvatore Biazzo che intervistò Cristiana in clinica nel settembre del 1986. La ragazza, 22 anni, dichiarò che il bambino che aveva appena partorito era il figlio di Diego Armando Maradona. El Pibe smentì la paternità anche se la somiglianza tra lui e il figlio, col passare degli anni, divenne sempre più evidente. Nel 1993 il tribunale diede ragione a Cristiana e riconobbe la paternità di Diego Armando. Nel 2003 padre e figlio si incontrarono per la prima vola su un campo di golf. Diego Armando Jr è stato riconosciuto nel 2007.

Veronica Ojeda

Veronica Ojeda è argentina ed è un'insegnante di ginnastica di vent'anni più giovane di Diego Armando Maradona. I due si conobbero in occasione delle nozze di suo cugino, il 13 novembre 2005. Raccontarono gli amici che Diego la trovò subito bellissima e volle conoscerla e pochi giorni dopo Diego andò a prenderla a casa sua senza preavviso, Nel 2009 Veronica e Diego annunciarono che la ragazza era incinta ma dopo cinque settimane abortì. Nel 2013 ebbero il figlio Diego Fernando. La nascita del piccolo - uno dei numerosi figli di Diego Armando Maradona - diede vita a una serie di cause legali messe in piedi dalle precedenti mogli e figli per motivi legati all'eredità. Veronica ha dichiarato che El pibe d'Oro è stato il miglior amante mai avuto dicendo "La notte più bella della mia vita l'ho trascorsa con Diego, su una spiaggia deserta dei Caraibi. Diego è stato il mio amore più grande, l'ho sempre detto".

Valeria Sabalain

Valeria Sabalain è una cameriera di Mar del Plata. La relazione tra Valeria e Diego è stata breve, poco pubblicizzata ed è avvenuta verso la fine degli anni Novanta. I due hanno avuto una figlia, Jana che Diego ha visto per la prima volta sei anni fa.

Rocio Oliva

L'ultima storia di Diego Armando Maradona è stata con la calciatrice Rocio Oliva, dal 2013 al 2018. La sportiva ha raccontato la sua storia d'amore con El Pibe d'Oro in una biografia. La loro relazione è durata fino alla pubblicazione di un video in cui si vedeva Diego tirarle dietro il telefono dicendole che il loro amore era tossico. L'ex calciatrice ha pubblicato un'autobiografia in cui ha svelato alcuni segreti della relazione con Diego. Oggi la Rocio ha dichiarato che la famiglia di Diego Armando Maradona le ha impedito di entrare nella casa Rosada e partecipare alla veglia del campione "Entrano tutti tranne me".