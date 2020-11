Diego Armando Maradona: chi sono i figli e cosa fanno nella vita

Diego Armando Maradona ha lasciato cinque figli riconosciuti e tre illegittimi: Ecco chi sono gli otto figli del calciatore argentino scomparso all'età di 60 anni che, come disse sua figlia Giannina, con altri tre avrebbero dato vita ad una sua squadra di calcio.

Dalma Maradona

Diego Armando Maradona con sua figlia Dalma Nerea

Dalma Maradona è la primogenita legittima di Diego Armando Maradona e Claudia Villafane nata il 2 aprile 1987 quando il giocatore giocava nel Napoli. La ragazza è cresciuta a Napoli e a Siviglia, spostandosi con l'evolversi della carriera del padre. Nel 1993, quando Claudia è tornata in Argentina, si è trasferita a Buenos Aires.

Dalma Nerea Maradona è diventata un'attrice. In televisione ha debuttato nel 1997, all'età di nove anni, nella serie televisiva per bambini Cebollitas. Nel 2005, ha fatto il suo debutto a teatro con la commedia per bambini Cappuccetto rosso e il lupo. Nel 2008 ha esordito al cinema nel film La Rabia, diretto da Albertina Carri.

Il 31 marzo 2018 ha sposato Andrés Caldarelli. Nel marzo 2019 è nata a Buenos Aires la prima figlia che ha chiamato Roma.

Giannina Maradona

Diego Armando Maradona con la figlia Giannina

Giannina Maradona è nata a Buenos Aires il 16 maggio 1989 sempre dal matrimonio tra Diego e Claudia Villafañe. La giovane è stata al centro del gossip argentino per la sua relazione con il calciatore Sergio Aguero con il quale ha avuto un figlio, Benjamin, nato a Madrid il 19 febbraio 2009. I due sono rimasti insieme fino a gennaio 2013 quando si sono separati. Sergio Aguero, Diego Armando Maradona ed Ezequiel Agüero dei Mezgaya cantarono la canzone Dalma y Giannina son mi inspiración, dedicata proprio alle figlie del campione scomparso.

I rapporti tra Giannina e Diego sono stati spesso burrascosi tanto che il padre aveva minacciato di escluderla dal testamento. Poco prima della scomparsa del campione la figlia gli ha dedicato un post su Instagram per i suoi sessant'anni: "Dalla culla all'eternità... Il mio grande confidente. Il miglior complice... Chi ammiro, ieri oggi e sempre. Che mi ha insegnato a perdonare, a perdonare me stessa. Perdersi per ritrovare me stessa e ricominciare. Felici 60 anni per l'uragano che, a 31 anni, mi chiama ancora pompon. Il mio Scorpione preferito, così testardo e reale, il papà più autentico del mondo"

Diego Sinagra

Diego Armando Maradona con suo figlio Diego Jr.

Diego Sinagra è nato il 20 settembre 1986 dalla relazione con Cristiana Sinagra. Diego non aveva voluto riconoscere il figlio nonostante la sentenza del tribunale nel 1993. Padre e figlio si sono incontrati per la prima volta nel 2003, durante un torneo di golf a Fiuggi. Solo nel 2007 Maradona lo ha riconosciuto e nel 2016 Diego Armando Jr ha giocato con il padre in occasione della partita benefica Uniti per la Pace allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo aver tentato la carriera di calciatore è entrato nella squadra del Cervia in Eccellenza Emilia-Romagna oggetto del reality show Campioni, il sogno.

Oggi Diego Armando Jr. è sposato con Nunzia e ha due bambini: Diego Matias, nato nel 2018, e India Nicole, nata nel 2019.

Jana Maradona

Diego Armando Maradona con sua figlia Jana

Jana Maradona è nata nel 1996 dalla breve relazione di Diego Armando Maradona con la cameriera Valeria Sabalain. Diego la ha incontrata solo nel 2015. La ragazza è stata anche ospite di Barbara D'Urso dove ha detto che i rapporti con il padre dopo il primo incontro sono stati molto buoni. In un'intervista a Radio La Red parlando dell'incontro con Diego disse "Mi ha guardato negli occhi e si è messo a piangere chiedendomi perdono. Poi ci siamo abbracciati per la prima volta. Gli ho chiesto se fossi sua figlia e lui, con le lacrime agli occhi, mi ha risposto che era evidente perché sono la sua fotocopia_"

Jana lavora come modella ed è molto seguita sui social, nonostante il lavoro non ha abbandonato gli studi ed è iscritta alla facoltà di architettura. Nel giorno del sessantesimo compleanno del padre ha scritto: "Buon compleanno papà. Ci sono giorni in cui litighiamo per ca...e e litighiamo duramente, ma poi ci amiamo più di prima perché quella è una vera relazione padre-figlia. So che per molti sei il più grande del calcio, e non ne dubito, ma per me sei il miglior papà del mondo"

Diego Fernando Maradona

Maradona (al centro) in una sequenza del documentario Maradona by Kusturica

Diego Fernando Maradona è nato nel 2013 dalla relazione di Diego con Veronica Ojeda. Diego, nonostante non fosse in buoni rapporti con la madre, ha sempre adempiuto ai suoi doveri verso l'ultimo figlio con cui si è fatto fotografare in atteggiamenti molto affettuosi.

I figli cubani

Diego Armando Maradona ai gloriosi tempi in cui era il Pibe de Oro

Oltre ai cinque figli legittimi ci sarebbero tre ragazzi cubani che in passato hanno dichiarato di essere figli del dio del calcio. Sono di due donne diverse e sarebbero stati concepiti quando Diego era a Cuba per disintossicarsi dalla cocaina al Centro International de Salud La Pradera a L'Havana su invito di Fidel Castro. La figlia Giannina quando seeppe dell'esistenza di questi presunti fratellastri disse al padre: "Coraggio, ne mancano tre per fare una squadra di 11 ce la puoi fare!". Dei tre ragazzi si sa solo che uno ha raggiunto la maggiore età. Il nome delle madre non è stato rivelato.