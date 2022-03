Tutta la vita davanti, su Netflix in streaming da oggi

Tutta la vita davanti, il film ormai cult di Paolo Virzì con Isabella Ragonese, Micaela Ramazzotti e Sabrina Ferilli, sbarca finalmente in streaming su Netflix a partire da oggi 1 marzo 2022 per tutti gli utenti abbonati!

La ventiquattrenne Marta, fresca di laurea in teologia, trova lavoro in un call center venendo a contatto con un ambiente apparentemente giovane e dinamico che, in realtà, nasconde tutte le insidie insite nel precariato. Il volto della protagonista è quello della quasi esordiente Isabella Ragonese che si cala a perfezione nel ruolo di una neo-laureata in filosofia, con tanto di abbraccio accademico, costretta ad un lavoro precario, presso il call center di una società imbrogliona, che si guarda attorno e prova a non farsi fregare.

Sabrina Ferilli in un'immagine del film Tutta la vita davanti (2008)

Micaela Ramazzotti, invece, interpreta Sonia, madre single generosa dalla vita caotica che vede la compagna di casa laureata come un oggetto strano: il suo è un personaggio tragicomico, svampito e appassionato, definito una "Marilyn Monroe di borgata". A spaccare lo schermo, però, è Sabrina Ferilli nel ruolo di Daniela, la capo-telefonista, ruolo che le è valso un Nastro D'Argento, un Globo d'Oro, un Ciak D'Oro e la nomination ai David di Donatello. Tutta la vita davanti è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2022 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.