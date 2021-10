Tutta colpa della fata Morgana: stasera su Rai1 il secondo film del ciclo Purchè finisca bene

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna il ciclo Purchè finisca bene, la serie di film TV diretta da Fabrizio Costa, con Tutta colpa della fata Morgana, il secondo capitolo della sua quinta stagione.

Gabriella (Nicole Grimaudo), insieme alla sua amica Anna (Claudia Potenza), come scopriamo dalla trama, ha sempre avuto il sogno di aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, ma Claudio (Davide Iacopini), un imprenditore milanese, le ha rovinato i piani, comprando la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere l'attività per costruirci un boutique hotel.

Claudio chiede proprio a Gabriella di aiutarlo ad arredare l'hotel e sulle prime la donna vorrebbe respingerlo, poi, con l'aiuto di nonna Teresa, pensa ad un piano per far fallire l'impresa. Finché non si troverà di fronte ad un dilemma morale.

Tutta colpa della fata Morgana sarà visibile in contemporanea anche sul portale streaming gratuito RaiPlay. Questo è, per ora, l'ultimo appuntamento con il ciclo Purchè finisca bene: a partire da martedì 26 ottobre, sempre in prima serata, andrà in onda l'attesissima seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore.