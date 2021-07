Tu si que vales 2021, Giulia Stabile prende il posto di Belen Rodriguez?

Le registrazioni delle prime puntate di Tu si que vales 2021 sono iniziate: Giulia Stabile sarà la guest dello show in attesa di Belen Rodriguez, che ha da poco partorito la sua secondogenita.

L'ottava stagione di Tu si que vales inizierà tra settembre e ottobre, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset la data ufficiale non è stata comunicata. Lo show vedrà il ritorno di tutti i membri della giuria: Maria de Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari ad eccezione di Belen, che mancherà anche se solo nelle prime puntate avendo partorito da poco la sua secondogenita. Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni condurranno ancora una volta lo show del sabato sera autunnale di Canale 5.

Una new entry nel cast è Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20, il talent di Maria De Filippi. La ballerina sarà la guest delle prime puntate, riempiendo il vuoto lasciato da Belen: non è stato ancora deciso se la ragazza rimarrà per tutta la stagione o meno. La modella argentina pochi giorni fa ha partorito Luna Mari, nata dalla sua relazione con l'attuale compagno Antonino Spinalbese. La notizia della nascita è stata data direttamente dalla Rodriguez su Instagram, dove ha postato una foto della neonata.

Giulia Stabile intanto sui social ha pubblicato alcune scene del backstage di Tu si que vales, dove scherza con Alessio Sakara e Rudy Zerbi (conosciuto dai tempi di Amici) e compare con alcuni dei talenti che partecipano al programma.

Nella prossima edizione di Amici Giulia farà parte del gruppo di ballerine professioniste, un volto nuovo su cui Maria De Filippi sembra aver decisamente puntato per la stagione 2021/22.