True legend, stasera su 20 Mediaset: trama e cast del film del 18 aprile

Questa sera, 18 aprile, su 20 Mediaset in prima serata alle 21:00 circa, verrà trasmesso il film True legend diretto da Yuen Woo-Ping. La pellicola segue l'eroe di guerra Su Chan che, dopo uno spettacolare attacco alle forze nemiche, si ritira dalla vita militare per stare con sua moglie e il figlio appena nato. La sceneggiatura è stata scritta da To Chi-long. Trama, cast, curiosità è trailer del lungometraggio.

True legend: Trama

Alla fine della dinastia Qing, l'eroe di guerra Su Can fa uno spettacolare attacco alle forze nemiche prima di ritirarsi dalla vita militare per stare con la sua amata moglie e il figlio appena nato. Sei anni dopo, il vendicativo fratellastro Yuang ritorna irriconoscibile dalla guerra, consumato dalle Arti Marziali Oscure e armato con i suoi Cinque Pugni Velenosi, e colpisce e ferisce gravemente Su per vendetta, vendetta covata a causa di eventi appartenenti al passato. Su e la moglie riescono a salvarsi, ma il loro figlio cade prigioniero di Yuang.

True legend: Curiosità

La data di uscita originale di True Legend in Cina è il 9 Febbraio 2010. La pellicola è stata distribuita da Iris. Nel lungometraggio appare David Carradine, l'attore è scomparso il 3 giugno 2009, prima che il film fosse distribuito. Il trailer del lungometraggio è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

True legend: Interpreti e personaggi