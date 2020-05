Troppo napoletano: stasera su Rai2 il film con Serena Rossi

Stasera su Rai2, alle 21:20, sarà il film Troppo napoletano a divertire e accompagnare il pubblico del secondo canale RAI con la propria comicità squisitamente (nemmeno a dirlo) partenopea. E con tre interpreti particolarmente amati dal pubblico televisivo italiano come Serena Rossi e il due Gigi e Ross.

Quando il suo ex marito, un popolare cantante neomelodico, perde la vita lanciandosi comicamente dal palco, Debora (Serena Rossi) si preoccupa per suo figlio Ciro di undici anni. Il ragazzino sembra molto turbato, al punto da non mangiare più neanche il ragù domenicale. Angosciatissima la madre lo porta da Tommaso (Luigi Esposito), psicologo dell'infanzia timido e imbranato. Il dottore scoprirà però che a turbare Ciro non è tanto la perdita del padre, quanto le sue prime inquietudini amorose...

La serata su Rai2 continua poi, alle 23:10, con La mossa del pinguino, commedia diretta nel 2014 da Claudio Amendola, con Edoardo Leo ed Ennio Fantastichini.