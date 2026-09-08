"Troppa attenzione per Harry e Meghan", gli spettatori britannici in rivolta contro la BBC

La BBC ha rivelato che alcuni telespettatori hanno contattato l'emittente britannica per esprimere la loro preoccupazione per il fatto che venisse dedicato "troppo" tempo di trasmissione al Duca e alla Duchessa di Sussex.

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito con i figli ha generato un'ondata di attenzione mediatica, ma anche diverse proteste da parte degli spettatori della BBC. L'emittente ha risposto alle accuse di aver dedicato alla coppia troppo spazio nei propri programmi e sul sito.

La BBC respinge le accuse sulla copertura di Harry e Meghan

La notizia del trasferimento nuovamente nel Regno Unito del Duca e della Duchessa di Sussex ha provocato diverse segnalazioni da parte del pubblico di BBC News. Alcuni spettatori hanno infatti contestato all'emittente di aver dedicato "troppo" spazio alla vicenda, ritenendo eccessiva l'attenzione riservata alla coppia.

La BBC non ha specificato quante siano state le lamentele ricevute, ma ha pubblicato una risposta ufficiale sul proprio sito, difendendo le scelte editoriali adottate per seguire la notizia. "Riteniamo che il nostro approccio a questa storia sia stato proporzionato e abbia offerto un'analisi legittima delle sue diverse implicazioni", ha dichiarato l'emittente.

La BBC ha quindi respinto l'idea che il ritorno di Harry e Meghan sia stato trattato in maniera sproporzionata, spiegando perché la decisione della coppia abbia rappresentato un tema di interesse giornalistico.

A rendere particolarmente rilevante la notizia è stato anche il fatto che il rientro nel Regno Unito sia arrivato in modo piuttosto inatteso. Harry aveva infatti dichiarato in un'intervista alla stessa BBC lo scorso anno di non ritenere possibile un ritorno della propria famiglia nel Paese, soprattutto a causa delle questioni legate alla sicurezza.

Secondo l'emittente, l'annuncio ha aperto una serie di interrogativi che giustificavano un approfondimento: dalle ragioni che avrebbero portato i Sussex a cambiare posizione fino ai possibili ruoli che avrebbero assunto una volta tornati nel Regno Unito.

Tra gli altri temi affrontati dalla copertura della BBC ci sono anche il finanziamento della sicurezza della famiglia, il rapporto con la stampa britannica e le possibili conseguenze del trasferimento sui rapporti tra Harry, Meghan e il resto della famiglia reale. "Abbiamo sottoposto questi aspetti a un'analisi appropriata, tenendo conto del contesto nel quale si inseriscono", ha precisato la BBC.

Meghan Markle e il possibile ritorno alla recitazione

A far crescere ulteriormente l'interesse intorno al trasferimento è stata anche una serie di indiscrezioni sul futuro professionale di Meghan Markle. Nei giorni scorsi era infatti emersa l'ipotesi che la Duchessa potesse tornare a recitare e che fosse in trattative per entrare nel cast della terza stagione di The Gentlemen, serie Netflix creata da Guy Ritchie.

La notizia, tuttavia, non è stata ancora confermata ufficialmente. La possibilità che Meghan possa tornare davanti alla macchina da presa rimane quindi, al momento, un'ipotesi.

A commentare le indiscrezioni era stata lo scorso mese Manda Levin, responsabile delle produzioni scripted di Netflix nel Regno Unito, che aveva risposto con una frase volutamente sibillina: "All bets are off", ovvero "Tutto è possibile".

L'emittente ha comunque riconosciuto che l'interesse per la vicenda non fosse necessariamente condiviso da tutto il pubblico. Gli articoli dedicati al ritorno di Harry e Meghan, ha spiegato la BBC, sono stati tra i contenuti più letti sul sito dell'emittente nelle ultime due settimane. "Sebbene ci fosse interesse da parte del pubblico per questa storia, comprendiamo che non tutti condividessero questo punto di vista", ha affermato la BBC.

L'emittente ha inoltre sottolineato di non aver concentrato la propria informazione esclusivamente sui Sussex, continuando a occuparsi anche di altre vicende considerate di rilevanza nazionale e internazionale.

La replica arriva così mentre il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito continua a sollevare interrogativi sul loro futuro, dal rapporto con la famiglia reale alla sicurezza, fino alle possibili nuove opportunità professionali per Meghan.