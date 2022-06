Troll: il nuovo teaser del film diretto da Roar Uthaug

Roar Uthaug, già regista di Tomb Raider, ha realizzato il film Troll di cui Netflix ha condiviso il teaser ufficiale in occasione della Geeked Week.

Netflix, durante la seconda giornata dell'evento in streaming Geeked Week, ha condiviso il primo teaser del film Troll, diretto da Roar Uthaug.

Nel video in norvegese si ricorda una leggenda locale e si assiste al tentativo di individuare una creatura mitologica tra le montagne di Dovre. Una ricercatrice e suo padre si ritrovano su una collina che, improvvisamente, apre gli occhi.

Roar Uthaug, dopo aver diretto Tomb Raider, è tornato alla regia con Troll in cui si racconta la storia di un antico mostro che si risveglia a causa di un gruppo di ricercatori.

Quando un Troll ritorna in vita un gruppo improbabile di eroi dovranno unire le forze per provare a fermare la creatura mortale.

Il cast è composto da Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen, e Gard B. Eisvold. La sceneggiatura è invece firmata da Espen Aukan.

Uthaug ha dichiarato: "Troll è un'idea che stavo sviluppando nella mia mente da oltre 20 anni. Poter finalmente realizzarlo con le persone piene di entusiasmo e ambiziose di Netflix e Motion Blur è un sogno che diventa realtà. Non vedo l'ora di liberare questo mostro norvegese nel mondo".