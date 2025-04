Tribeca 2025: spazio alla musica con il visual album di Miley Cyrus e documentari su Metallica e Depeche Mode

Il Tribeca Festival 2025 ha rivelato i titoli in programma dal 4 al 15 giugno a New York.

Tra le opere che verranno presentate durante la 24esima edizione ci sono anche i film con star Kevin Bacon, Bryan Cranston e Orlando Bloom, oltre a un'anteprima del visual album Something Beautiful di Miley Cyrus.

I film che apriranno e chiuderanno l'edizione 2025

Ad aprire il Tribeca Film Festival 2025 sarà l'anteprima mondiale di Billy Joel: And So It Goes e l'attenzione per la musica continuerà poi con la presentazione del progetto di Miley Cyrus, che sarà protagonista anche di un Q&A, e con le esibizioni di artisti come Counting Crows e Culture Club, Billy Idol, Becky G ed Eddie Vedder al termine dell'anteprima mondiale dei loro film. Durante l'evento cinematografico ci saranno inoltre dei talk alla presenza dei Metallica, Depeche Mode, Wizkid e Ty Dolla$ign.

DreamWorks presenterà all'evento la versione live-action di Dragon Trainer, mentre Leonardo DiCaprio è il produttore del documentario Yanumi che chiuderà questa edizione.

Dragon Trainer: un primo piano di Sdentato

Tra i documentari ci saranno inoltre Surviving Ohio State, prodotto da George Clooney, e Room to Move su Jenn Freeman, che vede nel team della produzione anche Amy Schumer.

Le anteprime mondiali

Nella sezione SPOTLIGHT+ che prevede proiezioni ed esperienze dal vivo ci saranno anche Are We Good? con al centro il comico Marc Maron; il documentario Billy Idol Should Be Dead diretto da Jonas Akerlund; Depeche Mode: M diretto da Fernando Frias; Matter of Time diretto da Matt Finlin e che mostra anche un'esibizione benefica di Eddie Vedder; Metallica Saved My Life diretto da Akerlund; Rebbeca (AKA Becky G) che racconterà la vita e la carriera della star della musica; e The Rose: Come Back To Me sul gruppo sud coreano.

Tra i film presentati in anteprima mondiale nella sezione SPOTLIGHT NARRATIVE ci saranno inoltre The Best You Can con star Kevin Bacon e Kyra Sedgwick; Everything's Going to Be Great con protagonisti Allison Janney e Bryan Cranston; il thriller In Cold Light con Maika Monroe e Helen Hunt; Paradise Record che segna il debutto alla regia del musicista Logic ed è stato prodotto da Kevin Smith; Re-Creation firmato da Jim Sheridan e David Merriman ispirandosi all'omicidio irrisolto della regista francese Sophie Toscan du Plantier; il giapponese Sham che segna il ritorno alla regia di Takashi Miike; She Dances che è stato scritto e prodotto da Steve Zahn; Sovereign con protagonisti Nick Offerman e Jacob Tremblay; Tow che si ispira a una storia vera e ha nel cast le attrici Rose Byrne e Octavia Spencer oltre ad Ariana DeBose e Demi Lovato; A Tree Fell in the Woods con al centro due coppie interpretate da Alexandra Daddario, Daveed Diggs, Josh Gad e Ashley Park, e Westhampton con protagonisti Finn Wittrock e RJ Mitte.

Tra i documentari spazio ai progetti su Andy Kaufman, Barbara Walters, Counting Crows, Culture Club, sul conflitto tra Israele e Palestina, sul personaggio di Dorothy Gale ideato dallo scrittore Frank Baum, sull'artista James Grashow. Spazio poi a film che raccontano la storia di Jack Kerouac, dello sportivo Tony Powell, dell'attrice Marlee Matlin, della ballerina e coreografa Jenn Freeman, del disastro di OceanGate, e della star di Hollywood Jayne Mansfield.

Tra i film in concorso ci sono invece Bird in Hand; Charliebird; Esta Isla; Horsegirls; Leads; Lemonade Blessing; On a string; Ride or Di;, Rosemead con Lucy Liu; The Scout; So Far All Good; The Travel Companion; Corpo Celeste; Dragonfly con star Andrea Riseborough; Happy Birthday; Little Trouble Girls; My Father's Son; People and Meat; Pinch; Reflection in a Dead Diamond; A Second Life; The Square; Twelve Moons; The Wolf, the Fox and the Leopard.

Il concorso dedicato ai documentari vede in corsa Backside; The End of Quiet; An Eye for an Eye; For Venida, for Kalief; The Last Dive; Maintenance Artist; Natchez; Runa Simi; Sun Ra: Do the Impossible; e Underland.