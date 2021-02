Triangle of Sadness: Ruben Östlund svela come ha girato il film con Woody Harrelson durante la pandemia

Ruben Östlund, dopo il successo di The Square, è tornato alla regia con Triangle of Sadness, film che potrà contare su un cast internazionale che comprende anche Woody Harrelson.

Le riprese del progetto si sono svolte in 72 giorni su un'isola deserta in Grecia e a bordo di The Christina O, uno yacht prestigioso i cui passeggeri hanno compreso anche Winston Churchill, John Wayne, Frank Sinatra e Marilyn Monroe.

Il regista Ruben Östlund ha spiegato che è stato complicato girare Triangle of Sadness durante la pandemia e in più di un'occasione, lui e i suoi produttori, si erano convinti che non sarebbero riusciti a completare il film.

Intervistato da Variety, l'artista ha rivelato il problema vissuto con il suo protagonista: "Il personale al gate dell'aeroporto non lasciavano salire Woody Harrelson a bordo dell'aereo. E poi, quando è arrivato, avevamo paura che sarebbe stato rispedito negli Stati Uniti. Provavamo la sensazione che qualsiasi cosa potesse accadere in ogni momento a causa dell'isteria legata al COVID-19". Durante le riprese sono stati effettuati ben 1.061 test e sono risultati tutti negativi.

Ruben Östlund ha proseguito il suo racconto spiegando: "Dovevamo girare par alcuni giorni a bordo dello yacht, proprio mentre la Grecia stava per entrare in lockdown, e sapevamo che se non fossimo riusciti a girare a bordo della nave avremmo perso tutto, compresa una grande scena in cui facciamo esplodere tutto!".

La situazione ha causato un aumento della cifra spesa per la produzione, arrivando a quota 13 milioni di euro: "Si tratta di un film costoso. Abbiamo un cast con attori di otto diverse nazionalità. Abbiamo catturato il mondo della moda e stiamo facendo esplodere le cose in un modo spettcolare, tra cui lo yacht che ha un divertente valore simbolico".

Il protagonista di Triangle of Sadness è Woody Harrelson nel ruolo di un marxista che lavora come capitano di una barca messa a disposizione di chi è incredibilmente ricco. Lo yacht va però a fondo, lasciando i sopravvissuti, tra cui una famosa coppia di modelli, a lottare per la rimanere in vita su un'isola. Nel cast anche Harris Dickinson, Charlbi Dean, Vicki Berlin, Dolly De Leon e Zlatko Buric.

Il regista, parlando di Harrelson, ha sottolineato: "Da quando aveva 20 anni è diventato famoso e ora ne ha 60... è una superstar ma non si comporta come tale, è una persona davvero socievole e ci siamo divertiti moltissimo durante le riprese di questo film".

Östlund ha quindi rivelato che il suo prossimo progetto sarà The Entertainment System is Down, ambientato a bordo di un aereo e ispirato al romanzo di Aldous Huxley Brave New World: "In un mondo controllato da avanzati sistemi di intrattenimento, ci sono delle persone bloccate a bordo di un volo di lunga durata senza avere schermi da guardare. Sono curioso di scoprire se le persone inizieranno a parlarsi o accadrà qualcosa di diverso".