Tre uomini e un fantasma, su Prime Video in streaming da oggi

Tre uomini e un fantasma, il nuovo film de I Ditelo Voi, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 30 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La pellicola, scritta da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante e Francesco Prisco, è prodotta da Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino di Bronx Film e Partenope Pictures Entertainment, Gianluca Curti di Minerva Pictures Group, Eduardo Angeloni di An.Tra.Cine, in associazione con S&T e con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Campania e distribuito da Curti di Minerva Pictures Group e Nicola Grispello di Volcano Pictures. Fotografia di Roberto Ostuni, montaggio di Davide Franco, scenografie di Violante Lamberti, costumi di Annalisa Ciaramella, musiche di Giordano Corapi.

Tre uomini e un fantasma: Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, Francesco De Fraia in una scena del film

La sinossi di Tre uomini e un fantasma recita: "Mimmo (Domenico Manfredi) ha 50 anni e un'inguaribile ossessione per i giochi a premi. Quando, ricorrendo a modi molto poco ortodossi, riesce a vincere un weekend 'all inclusive' in una lussuosa villa del '700, convince i suoi ignari amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), ad accompagnarlo."

"Quello che nessuno dei tre può immaginare, però, è che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un cupo ricettacolo di tensione ed eventi inspiegabili mossi dal malefico fantasma di una bambina (Artemisia Levita) in cerca di vendetta e intenzionato a tormentare i tre sfigatissimi amici, rendendo la loro vacanza un vero e proprio incubo!"