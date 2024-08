Travis Kelce avrà un cameo in Un Tipo Imprevedibile 2 e potrebbe essere la star di Loose Cannons

Il fidanzato di Taylor Swift, Travis Kelce, dovrebbe continuare la sua carriera come attore con un cameo in Un Tipo Imprevedibile 2 e la commedia Loose Cannons.

Travis Kelce, dopo aver ottenuto un ruolo nella serie di Ryan Murphy intitolata Grotesquerie, sembra intenzionato a continuare la sua carriera come attore. Adam Sandler ha infatti svelato che la star del football sarà coinvolta nel film Un tipo imprevedibile 2, mentre online sono emerse delle notizie riguardanti una possibile commedia di cui dovrebbe essere il protagonista.

Il cameo nel sequel

Mentre era ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon, Adam Sandler ha parlato del sequel di Un tipo imprevedibile anticipando: "Abbiamo qualcosa di bello per Travis. Verrà sul set".

L'attore ha inoltre parlato di Kelce sostenendo che è una persona adorabile: "Lo adorereste nella vita reale. Che ragazzo grande e bello! Ed è dannatamente divertente e cool".

L'attore ha rivelato che sta scrivendo lo script del sequel insieme a Tim Herlihy e nel film, ambientato nel mondo dello sport, ci saranno anche delle apparizioni di alcuni giocatori di golf.

Un ruolo da protagonista

Il fidanzato di Taylor Swift, nelle ultime ore, è stato inoltre indicato come possibile protagonista di Loose Cannons. La commedia prodotta da Chad Stahelski, che ha portato al successo John Wick, in collaborazione con Lionsgate sarà una co-produzione con 87Eleven Entertainment.

Tim Dowling sta scrivendo la sceneggiatura e le riprese dovrebbero iniziare al termine del campionato NFL. Al centro della trama dovrebbero esserci due poliziotti che devono unire le forze e collaborare nel tentativo di migliorarsi.

Kelce era già una star nel mondo del football insieme al fratello Jason, ma la sua relazione con Taylor Swift ne ha aumentato esponenzialmente la popolarità internazionale. La nuova fama ha contribuito a fargli ottenere il ruolo di conduttore di Are You Smarter Than a Celebrity?.