Trauma: cast e trama degli episodi della miniserie francese in onda stasera su Rai 4

Su Rai 4 torna Trauma, la miniserie è un thriller psicologico dove un poliziotto con amnesia si risveglia con un dubbio agghiacciante: e se l'assassino che cercava fosse lui?

Stasera 16 agosto, Rai 4 propone la seconda parte della miniserie francese Trauma, che si concluderà domani 17 agosto. Nei due episodi in onda dalle 21.20: tra ricordi confusi, sospetti incalzanti e nuove scoperte inquietanti, Adam si trova stretto in una rete di menzogne e verità taciute. Ogni passo avanti lo avvicina alla rivelazione del suo passato, ma anche a un pericolo sempre più grande, distinguere tra colpevole e innocente diventa un'impresa disperata.

Dove siamo rimasti

Adam, colpito alla testa durante un'operazione di polizia, si risveglia miracolosamente dal coma dopo cinque giorni, ma senza memoria. Ha dimenticato persino la sua ex moglie Chloé e il figlio Victor. Tornato a casa, tenta di ricostruire la sua vita, finché nel seminterrato scopre una ragazza incatenata, sconvolgente indizio del suo oscuro passato. Determinato a scoprire la verità, decide di rivolgersi al dottor Billon, lo psicologo che lo seguiva.

Trama terzo episodio

Dopo un intenso inseguimento nei boschi, Adam uccide Marchandeau, che si rivela essere l'autore della sua aggressione. Mentre cerca di districare i frammenti confusi dei suoi ricordi con i nuovi indizi che affiorano, emerge un nome destinato a cambiare tutto: Jessica Lebar.

Olivia Ross e Narcisse Mame

Intanto Rosen, sempre più convinto che Adam stia nascondendo qualcosa, coinvolge Julie, consegnandole il dossier segreto su di lui. Tra Rosen e Julie scoppia la passione, ma poco dopo la donna confessa ad Adam di avere quel fascicolo. Quando lui corre a leggerlo, Julie lo sorprende e, furiosa, lo lascia.

Convinto di essere il vero assassino, Adam scrive una lettera di confessione a Chloé. Ma il giorno successivo Hugo lo informa di un nuovo omicidio. Sollevato, Adam scoppia a ridere, salvo poi precipitare nell'angoscia quando scopre che la lettera per Chloé è già stata ritirata dalla cassetta della posta.

Trama quarto episodio

Adam prosegue nel suo cammino tormentato, deciso a ricostruire i vuoti di memoria che avvolgono il suo recente passato. Intanto viene rinvenuto il corpo di un'altra giovane donna: il modus operandi è identico a quello degli omicidi precedenti, segno inequivocabile che il killer ha colpito ancora.

Trauma: Guillame Labbe nei panni del poliziotto Adam Belmont

Convinto che il colpevole sia Karim, Adam si mette alla ricerca di prove in grado di incastrarlo. Ma mentre porta avanti la sua indagine personale, fa una scoperta inquietante: il dottor Billon, lo psicologo che sostiene di averlo in cura, sembra nascondere un segreto oscuro.

Cast principale di Trauma