Trap, una scena eliminata dal film mostra un lato ancora più terrificante del serial killer di Josh Hartnett

M. Night Shyamalan è noto soprattutto per lasciare il pubblico incredulo con i suoi film scioccanti ed emozionanti. Il suo ultimo titolo, Trap, con l'ex rubacuori di Hollywood Josh Hartnett nei panni di un serial killer, è altrettanto diabolico. Il film lascia terrorizzati e, allo stesso tempo, fa in modo che lo spettatore empatizzi con l'assassino.

Tuttavia, in una nuova scena eliminata diffusa online, vediamo un lato del Cooper di Josh Hartnett che è tanto inquietante quanto indimenticabile.

La scena in questione

In Trap Josh Hartnett interpreta il ruolo di un serial killer che si fa chiamare Il Macellaio, all'inizio Hartnett sembra solo un altro papà affettuoso che porta la figlia a un concerto. Tuttavia, ben presto vediamo il vero volto dell'assassino di Hartnett, mentre l'attore si trasforma senza sforzo nel diabolico serial killer.

Sebbene il film non abbia riscosso un grande successo tra i fan e la critica, presenta comunque la consueta tensione psicologica, il gioco del terrore di Shyamalan e molti momenti da brivido. Ora una scena eliminata del film è riemersa su Internet e mostra quanto Cooper possa essere spietato. Potete vederla di seguito.

trap deleted scene oh my fucking god. pic.twitter.com/9nqyWnAR07 — mikk (@mikealss) September 7, 2024

In questa scena, Cooper viene individuato dalla dottoressa Josephine Grant, una profiler dell'FBI, fuori dal luogo del concerto. Mentre l'FBI gli dà la caccia, Cooper sorprende casualmente una spettatrice, puntandole un coltello al collo. Dopo averla lasciata illesa e aver corso in un negozio, Cooper finisce per uccidere con la sua forza bruta un dipendente di un negozio per poi impiccarlo.

E voi cosa ne pensate? Shyamalan ha fatto bene a non inserire la scena nel film?