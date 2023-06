M. Night Shyamalan: svelati titolo e trama del suo nuovo film

Dopo il successo di Bussano alla porta, sono state diffuse le prime informazioni, tra cui titolo e trama, del nuovo film di M. Night Shyamalan. Secondo quanto anticipato da Deadline, il film in questione sarà realizzato sotto l'egida di Warner Bros. e si intitolerà Trap. Non è stato detto molto sul progetto in lavorazione, descritto come un "thriller psicologico ambientato durante un concerto".

Warner Bros. avrebbe, inoltre, stretto un accordo con la figlia di Shyamalan, Ishana, producendo il suo debutto alla regia, la fiaba gotica The Watchers.

L'adattamento di Bussano alla porta di Paul Tremblay ha ottenuto alcune delle migliori valutazioni critiche della carriera di M. Night Shyamalan superando i 54 milioni globali di incasso e diventando la ventunesima uscita americana più lucrosa del 2023 a oggi. Come rivela la recensione di Bussano alla porta, mentre sono in vacanza in una remota baita, una bambina e i suoi genitori vengono presi come ostaggi da quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di fare un'impensabile scelta per scongiurare l'apocalisse. Con limitato accesso al mondo esterno, la famiglia deve decidere a cosa credere prima che sia tutto perduto.