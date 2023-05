Transporter 3, su Italia 1: trama e cast del film d'azione di stasera 19 maggio

Stasera 19 maggio su Italia 1 va in onda Transporter 3: trama e cast del film d'azione

Stasera, 19 maggio 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Transporter 3. Il film, diretto da Olivier Megaton, è prodotto, tra gli altri, da Luc Besson che ha firmato la sceneggiatura insieme a Robert Mark Kamen. I due sono anche gli autori del soggetto della pellicola. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Jason Statham e Natalya Rudakova in una scena del film Transporter 3

Transporter 3: Trama

Frank Martin, specialista in consegne rischiose, è chiamato ad una nuova, pericolosa missione: trasportare due grossi sacchi e una giovane ucraina, figlia di un ufficiale ucraino, da Marsiglia a Odessa. Nel tragitto verso la meta non mancano i criminali che vogliono mettere le mani sulla ragazza. Frank non sa che è vittima di una trappola.

Jason Statham e Robert Knepper in una scena del film Transporter 3

Transporter 3: Curiosità

Transporter 3 è stato distribuito per la prima volta in Francia, paese che lo ha prodotto, il 26 Novembre 2008. Le riprese si sono svolte dal 18 Febbraio 2008 al 9 Luglio 2008 in Francia, Romania, Ucraina e Ungheria.

Jason Statham in una scena del film d'azione Transporter 3

Il film è il terzo episodio della saga creata da Luc Besson e Robert Mark Kamen, che narra le vicende del trasportatore Frank Martin, interpretato da Jason Statham nei primi tre film, da Chris Vance nella serie tv e da Ed Skrein nel reboot della saga del 2015.

Jason Statham è Frank Martin nel film Transporter 3

Transporter 3 è stato diretto da Olivier Megaton, che ha sostituito Louis Leterrier, regista dei primi due film della serie. Il film ha mantenuto lo stile d'azione caratteristico dei suoi predecessori, con molte scene di combattimenti, inseguimenti automobilistici e acrobazie.

Il trailer di Transporter 3 è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Natalya Rudakova è Valentina nel del film Transporter 3

Transporter 3 Interpreti e personaggi