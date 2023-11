Trailers FilmFest 2023 a Milano dal 13 al 15 dicembre

Il cinema Anteo di Milano ospiterà dal 13 al 15 dicembre il Trailers FilmFest 2023, giunto alla sua ventunesima edizione. Diretto da Stefania Bianchi e presentato da Martina Riva, il festival celebra i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il Concorso dei migliori trailers, vero protagonista del Trailers FilmFest vede in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2022/2023. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità, formata da Angela Calvini, inviato speciale del quotidiano Avvenire, Barbara Sorrentini, giornalista di Radio Popolare e Maria Lucia Tangorra, giornalista freelance e critico cinematografico. Torna anche il concorso per assegnare il Premio Miro Grisanti al miglior trailer scelto dal pubblico della stagione cinematografica, dalla scorsa edizione dedicato a Miro Grisanti, un grande trailer maker che ha raccontato la Storia del Cinema con i suoi meravigliosi trailer.

Il programma

La Sezione Italia presenta in concorso i trailer di Le Otto Montagne; Rapito; Come Pecore In Mezzo Ai Lupi; La Stranezza; Profeti; Tramite Amicizia; L'immensità Italia; L'ultima Notte D'amore; Spaccaossa; Il Sol Dell' Avvenire e Il Grande Giorno. La Sezione Europa vede in gara Close; Creature Di Dio; Maigret; Un Uomo Felice; Emily; Le Vele Scarlatte; The Plane; Non Cosi' Vicino e Forever Young. Nella sezione World , infine, i trailer in gara sono quelli di La Sirenetta; The Flash; Beau Ha Paura; Hypnotic; The Whale; Babylon; L'esorcista Del Papa; The Fabelmans; Super Mario Bros - Il Film e Barbie.

Il programma del festival si apre alle mercoledì 13 dicembre all'Università IULM, dove, dalle 15 alle 19, si tiene il Workshop Progettare la Campagna di lancio di un film, a cura di Edoardo Massieri e Letizia Geron, di Ottoemezzo Cinema. Il festival si sposta quindi all'Anteo Palazzo del Cinema, dove, in Sala Astra alle ore 20:00 si tiene una rassegna di trailer in Omaggio a Marcello Mastroianni. Alle ore 20:45 le proiezioni dei Booktrailer in concorso, a cui partecipano autori, scrittori e case editrici con booktrailer di libri usciti dal 1 settembre 2022 al 31 luglio 2023. A seguire, la premiazione del Miglior Booktrailer dell'anno, votato online dal pubblico del festival. Quindi, la proiezione del film La voce senza volto, diretto da Filippo Soldi, documentario che racconta la pratica del doppiaggio, che ha avuto in Italia uno sviluppo eccezionale. Partendo dalla voce di Stanley Kubrick, il percorso si snoderà attraverso le sale dell'Accademia della Crusca, della Fondazione Zeffirelli di Firenze, dell'Università per stranieri di Perugia, della Cineteca di Bologna e scoprirà ricordi inediti di Pasolini, Warhol, Fellini e Visconti. Una pratica che ha plasmato il nostro cinema, ha consentito un momento eccezionale come il Neorealismo e ha permesso immagini mai viste prima.

Programma e informazioni su www.trailersfilmfest.com.