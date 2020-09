Toronto Film Festival: mascherine obbligatorie in sala dopo un aumento dei contagi

Un passo indietro per il Toronto Film Festival che, dopo aver annunciato di non obbligare gli ospiti all'uso della mascherina, ora la rende obbligatoria durante le proiezioni cinematografiche al chiuso, a causa della nuova ondata di casi da COVID-19 in Ontario.

Conformandosi alle regole della Mostra del Cinema di Venezia, che si concluderà questa sera con la premiazione, anche il Toronto Film Festival si adegua all'obbligo di protezione per tutti, come comunica The Hollywood Reporter che ha condiviso una dichiarazione pubblica da parte del comitato del festival: "Visti gli ultimi rapporti di salute pubblica in cui si indica un incremento di casi Covid nella GTA (Greater Toronto Area, area metropolitana di Toronto) abbiamo preso la decisione per la sicurezza e la tranquillità mentale del nostro pubblico"

È stato annunciato, inoltre, che saranno chiusi gli stand del cibo, per evitare assembramenti e rischi, quindi si chiede a tutti quelli che si troveranno all'interno del TIFF Bell Lightbox di tenere sempre la mascherina.

Il Toronto Film Festival finirà il 19 settembre e includerà proiezioni di circa 50 film, programma estremamente ridotto rispetto al solito, proprio a causa della pandemia di Coronavirus.