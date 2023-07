Toronto 2023: Les Indésirables di Ladj Ly sarà presentato in anteprima mondiale

Les Indésirables, il nuovo film diretto da Ladj Ly, sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2023, in programma dal 7 al 17 settembre.

L'organizzazione dell'evento cinematografico ha annunciato il primo titolo del programma di questa edizione, in attesa degli annunci delle prossime settimane.

L'opera seconda del regista francese

Durante l'edizione del Toronto Film Festival 2023, oltre a Les Indésirables, sarà proiettato in anteprima mondiale anche Next Goal Wins, diretto da Taika Waititi.

Il lungometraggio francese ha riportato dietro la macchina da presa il regista Ladj Ly dopo il successo di I Miserabili, che ha ottenuto il premio della Giuria a Cannes nel 2019. Nei mesi successivi ha conquistato alcuni César ed è stato candidato agli Oscar nella categoria Miglior Film in Lingua Straniera.

I miserabili, LadJ Ly: "Ho ricevuto moltissime proposte, ma per ora la priorità è il seguito de I Miserabili"

La descrizione ufficiale del TIFF del nuovo lungometraggio dichiara: "Les Indésirables è una storia attuale del racconto attuale di una rivoluzione, che cattura in modo meraviglioso un momento chiave della storia".

Alexis Manenti avrà la parte di un giovane attore che eredita il ruolo di sindaco in una città di periferia dopo l'improvvisa morte del suo predecessore. Il giovane vuole continuare le politiche di chi l'ha preceduto, che sognava di riabilitare questo quartiere abitato da operai. Anta Diaw sarà poi una donna francese proveniente dal Mali e vive in un condominio in rovina e si rifiuta di veder allontanare la sua famiglia.

Tra gli interpreti ci sono anche Jeanne Balibar, Steve Tientcheu e Aristote Luyindula.