Ladj Ly inizia le riprese del nuovo film Les Indesirables

Ladj Ly, dopo il successo ottenuto con la sua opera prima I Miserabili, ha iniziato le riprese del suo nuovo film Les Indesirables.

Il progetto può contare sul ritorno nel team della produzione di Toufik Ayadi e Christophe Barral di Srab Films, studio che ha recentemente realizzato anche Saint Omer, e sul coinvolgimento di Canal+ e Cine+.

Il film Les Indesirables avrà come protagonista Anta Diaw e Alexis Manenti, che ha conquistato il premio come Miglior Esordiente ai Cesar grazie alla sua interpretazione in I Miserabili.

La sceneggiatura è firmata da Ladj Ly e Giordano Gederlini e al centro della storia ci sarà il percorso compiuto da una giovane donna, Habi (Anta Diaw), e dall'amichevole sindaco Pierre (Manenti), il cui destino si incrocia in un quartiere periferico ai confini di Parigi. Habi è nata nell'area e si impegna per aiutare la comunità locale, diventando una figura politica. Pierre, invece, è un ex dottore che prende il controllo della città dopo la morte del sindaco e ha i suoi obiettivi.

Il film seguirà l'emancipazione della donna ed esplorerà i tumulti esistenti nella comunità.

I produttori hanno sottolineato che il film seguirà dei personaggi complessi che non saranno buoni o nemmeno cattivi.

Ayadi ha inoltre dichiarato che il film sarà una storia universale "che potrebbe accadere in ogni parte del mondo" e gli indesiderabili sono le minoranze legate alle varie comunità che vivono nel quartiere, dove arrivano anche altri immigrati, con le ultime ondate che diventano le "più indesiderabili".

Nel cast ci sono anche Jeanne Balibar e Steve Tientcheu.