Torino Film Festival, la masterclass di Toni Servillo conquista il pubblico: "Non merito tanto interesse"

Toni Servillo ha letteralmente conquistato il pubblico del Torino Film Festival durante la giornata di ieri: introdotto dal direttore del Tff Steve Della Casa, l'attore ha tenuto una straordinaria masterclass in sala 2 durante la quale ha parlato della sua carriera nel mondo del cinema.

Appena arrivato in sala Servillo, vincitore del Nastro D'Argento alla Carriera nel 2020, ha stupito i fan con una dichiarazione quasi commovente: "Uno non immagina mai che possa suscitare tanto interesse nelle persone. Non lo merito, lo dico senza nessuna falsa modestia".

A proposito della masterclass stessa, l'amatissimo attore napoletano ha affermato: "Consentimi di dirlo Steve, questa è stata chiamata un po' pomposamente masterclass, ma in realtà ne ho fatta una nella mia vita. Non perché non mi ritenessi all'altezza, ma per insegnare qualcosa a un giovane attore io devo avere un problema e il problema è andare in scena, cioè io devo avere una difficoltà. Se non parto dalla difficoltà di affrontare un pubblico partendo da un testo non avrei niente da dire".

"Non avrei mai immaginato di fare del cinema. Il cinema è arrivato piuttosto tardi, ma in maniera bella e in un'avventura umana molto importante. Dico sempre che sto con un piede da una parte e uno dall'altra: a teatro sono Toni, al cinema sono Servillo", ha concluso Toni Servillo.