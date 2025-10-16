Torino 2025: Vanessa Redgrave al Festival con il nuovo film, riceverà la Stella della Mole

Figura di riferimento assoluto del panorama cinematografico e teatrale internazionale, Dame Vanessa Redgrave sarà presente al 43° Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre 2025.

La pluripremiata attrice presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film che la vede protagonista, The Estate, e riceverà la Stella della Mole per il suo eccezionale contributo all'arte cinematografica.

Dame Vanessa Redgrave ha costruito una carriera di straordinaria intensità e coerenza artistica, collaborando con alcuni tra i più importanti registi del cinema mondiale, come Michelangelo Antonioni, James Ivory, Joe Wright e molti altri.

Vanessa Redgrave

Una carriera costellata di riconoscimenti

Vincitrice di numerosi premi, tra cui un Premio Oscar (alla miglior attrice non protagonista per il film Giulia del 1977 di Fred Zinnemann), due Golden Globe, un Tony Award, un Primetime Emmy Award e un Olivier Award - oltre al Leone d'Oro alla carriera del 75° Festival di Venezia - Redgrave è da sempre interprete di ruoli profondi e complessi, oltre ad essere un'artista impegnata anche sul piano civile e umanitario.

The Estate riunisce sullo schermo l'attrice e suo marito Franco Nero in un thriller diretto dal figlio Carlo Gabriel Nero. Al centro della storia, un'aristocratica famiglia che dovrà salvare la propria dimora di campagna dai debiti e da apparizioni inquietanti.

L'omaggio del Torino Film Festival

Giulio Base, Direttore del Torino Film Festival, ha dichiarato: "Quando per sei volte vieni nominata all'Oscar non sei più soltanto una delle più grandi attrici del mondo: diventi mito. E quando una di quelle nomination diventa Oscar, la tua voce si muove come un'onda, capace di infrangersi e rinascere sempre. Vanessa Redgrave è un'icona del teatro e del cinema, ma anche un'attivista impegnata. Consegnarle la Stella della Mole significa celebrare una leggenda, un monumento vivente che continua a plasmare il nostro immaginario".

La Stella della Mole è il riconoscimento cinematografico assegnato a figure di spicco del cinema internazionale, che hanno dato contributi significativi al mondo della settima arte. Una celebrazione del cinema d'autore e della creatività artistica che onora chi ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale.