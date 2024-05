The Nest: Vanessa Redgrave protagonista del prossimo film di Paul Andrew Williams

Il premio Oscar Vanessa Redgrave e la star Andrea Riseborough reciteranno in The Nest, il prossimo film di Paul Andrew Williams.

Il premio Oscar Vanessa Redgrave (Casa Howard) e la candidata all'Oscar Andrea Riseborough (A Leslie) hanno firmato per recitare nel prossimo film di Paul Andrew Williams (Bull), vincitore del BAFTA, The Nest.

Il film racconterà la storia di due vicini di casa che stringono un'improbabile amicizia, a volte con la disapprovazione di chi li circonda. Vedendo la mancanza di cure che la sua anziana vicina Elsie (Redgrave) riceve dai cosiddetti professionisti, Colleen (Riseborough) si prende la responsabilità di prendersi cura di lei. Tuttavia, le intenzioni di Colleen potrebbero non essere quelle che sembrano.

Franco Nero piange in tv dopo il messaggio di Vanessa Redgrave: "Ti penso ogni giorno"

ZeroZeroZero: Andrea Riseborough a Venezia 2019

The Nest

Il film è prodotto da Dominic Tighe (Giant Productions) e Marie-Elena Dyche (Meraki Films). I produttori esecutivi sono Eilene Davidson (Eilene Davidson Productions), Naomi Despres e Michèle Marshall (Desmar Films), Caroline Cooper Charles (Screen Yorkshire), Bruno Wang e Jonathan Zimmern.

Il regista è reduce dal successo del lungometraggio Bull ed è noto per film come London To Brighton e Murdered By My Boyfriend. Il progetto riunisce Williams e Redgrave dopo la loro collaborazione in Song For Marion. Williams ha dichiarato: "La possibilità di portare sullo schermo questo progetto con attori così straordinari e talentuosi come Vanessa e Andrea è un vero privilegio. Poterlo fare di nuovo con la squadra che sta dietro a Bull è fantastico e spero solo di riuscire a rendergli giustizia".

I produttori Tighe e Dyche hanno aggiunto: "Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con Paul, che porta uno stile così distinto e viscerale in tutti i suoi lavori, che sarà ulteriormente valorizzato da questo meraviglioso cast. Questo film tocca il tema spinoso dell'assistenza nel Regno Unito, ma come sempre sovverte il genere, avendo anche qualcosa da dire sul mondo in cui viviamo. Questo è un cinema vitale ed emozionante di cui siamo orgogliosi di far parte".