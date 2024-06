Rosario Dawson: “Star Wars è politico. Mostra quante persone servono per rendere un movimento di successo"

I social sono diventati il nostro biglietto da visita. C'è chi li usa per il proprio narcisismo e chi per veicolare messaggi. Rosario Dawson appartiene alla seconda categoria di persone che ne hanno capito il potere. Basta guardare i suoi post e storie dedicati alla politica statunitense o ad iniziative sociali che si impegnano a fare la differenza. Al posto della bio c'è anche una frase di Cesar A. Cruz, sostenitore della prevenzione della violenza tra bande che presiede il programma di scuole secondarie di Harvard, che recita così: "Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable (L'arte dovrebbe confortare chi è disturbato e disturbare chi è a proprio agio)".

L'umanità e i difetti dei personaggi che interpreta

Rosario Dawson al Festival di Cannes 2014 per The Captive

Una frase che l'attrice di Ahsoka cerca di mettere in pratica ogni giorno nella sua vita come ci ha raccontato al Filmig Italy Sardegna Festival di cui è stata ospite. "Mi piace lavorare su progetti che stimolano davvero la mia immaginazione. Penso che sia molto difficile esprimere emozioni senza una sorta di ispirazione o connessione. Mi sento davvero fortunata di aver lavorato su cose che mi commuovono e trasportano molto. Se devo fare una scena in cui piango o urlo, qualunque cosa sia, è lì. È nel materiale. Mi sono relazionata con quel personaggio e scoppio davvero. Perché c'è qualcosa a cui attingere", ammette.

Ahsoka: 5 motivi per cui la serie ha cambiato le sorti di Guerre Stellari

"Mi piace avere una connessione reale e genuina con il materiale e sentire che è necessario. È ciò che mi aiuta a canalizzarlo per altre persone. Perché ho interpretato personaggi con cui non sono d'accordo, di cui non prenderei mai le stesse decisioni e in realtà vorrei fare l'esatto contrario. Ma riconosco ancora l'umanità di quelle persone e la realtà che anche la loro storia necessita di essere raccontata. E a volte vedere i difetti di qualcuno e affrontarli duramente anche se loro non li capiscono, ma le persone intorno sì è il punto".

Rosario Dawson è l'ex padawan Jedi Ahsoka

Cresciuta nel Lower East Side di Manhattan, a New York, Rosario Dawson ha avuto un'infanzia complessa in cui ha potuto toccare con mano la durezza di una vita che non fa sconti e che, spesso, non regala opportunità."Ricordo che ero molto giovane, con esperienze molto traumatiche nella mia infanzia, e guardando gli adulti intorno a me ho riconosciuto che non tutti lo capiranno in questa vita. Non sarai sempre in grado di convincere, educare o dare potere a qualcuno. Alcuni di loro finiranno nella tomba senza rendersene conto", continua l'attrice di Sin City.

"Ma sono qui con noi e non possiamo far finta del contrario. Quando vedo una narrazione solida, che non cerca solo di rendere tutto carino e perfetto, mi commuovo molto. Di solito sono le cose da cui sono attratta, che si tratti di girare documentari o far parte del mondo degli eroi. Mi piace vedere personaggi imperfetti e vederli almeno provare a svilupparsi, ad essere migliori e maturi. Perché penso che sia quello a cui siamo tutti relazionati. Ed è questo che rende avvincente la visione delle persone".

L'attivismo e l'impegno civile

Rosario Dawson in una scena de La casa dei fantasmi

Impegnata a combattere le disuguaglianze e ingiustizie sociali così come la violenza sulle donne supportando svariate associazioni, tra cui Studio 189 - che ha contribuito a lanciare nel 2013 - focalizzato nell'aiutare le donne del Ghana dando loro opportunità lavorative che promuovono la moda africana. Ma il suo attivismo l'ha mai fatta scontrare con chi le ha consigliato di non esporsi per non mettere a repentaglio la sua carriera?"Sì. E so che anche molte altre persone l'hanno sperimentato. Ci sono molti altri artisti e attivisti che hanno parlato apertamente e hanno provato la reazione negativa che ne deriva", confessa l'attrice.

"I potenti non vogliono rinunciare al loro potere. Questo è ciò che lo rende così impegnativo. Ma è anche quello che lo rende così avvincente quando qualcuno decide di alzarsi e farsi avanti. È come se ci passassimo il testimone. Ma per me è che se ci stessimo semplicemente accendendo le torce a vicenda. Stiamo cercando di tirarci fuori dall'oscurità. Anche un fiammifero può illuminare tantissimo. È una scintilla. Non sempre devi portare tutto il peso e il fardello su te stesso. Siamo qui solo per un breve periodo di tempo e per quanto molte di queste cose possano sembrare reali, la cosa più reale di tutte è quando sei sveglio la notte e non riesci a dormire perché non hai fatto la cosa per cui sei stato messo su questa terra, perché se l'avessi visto e sentito, probabilmente dovresti muoverti con esso in qualche modo".

Il potere è nelle mani di ognuno di noi

Rosario Dawson in una sequenza di Grindhouse - A prova di morte

John Lennon nel 1971 cantava Power to the People. Oggi Rosario Dawson è consapevole di quanto il potere del cambiamento dipenda (anche) dal singolo e che le donne, qualunque sia il loro lavoro, dovranno faticare il doppio per vedere riconosciuti i propri diritti."Non esiste alcun posto nel mondo, in tutti i paesi sviluppati, in cui le donne hanno la stessa parità. Semplicemente non esiste. Ovunque tu stia facendo quel lavoro, fa la differenza. Mi sento come se fossi cresciuta con gli artisti che facevano questo. Sono cresciuta con i poveri che aiutano i poveri. Nessuno si aspetta che qualcun altro venga a salvarli. E poter avere una piattaforma adesso ed essere in grado di usarla in qualche modo è stato davvero straordinario".

"Ma è bellissimo osservare questo cambiamento, perché ora tutti hanno una piattaforma. Tutti hanno la capacità di diventare virali e di mettere le proprie cose online. E non deve essere semplicemente custodito dai potenti, dalle celebrità o altro", sottolinea l'attrice. "C'è una giovane ragazza a Flint, nel Michigan, che ha continuato ad attirare l'attenzione sul fatto che nella sua città c'è avvelenamento da piombo e che i tubi dell'acqua devono essere cambiati. Non aspetta che lo faccia qualcun altro. Ne parla lei stessa e io sono così commossa da questo. Penso sia la nostra eredità come esseri umani: lottare per rendere il mondo un posto migliore, soprattutto per i nostri figli. Sono motivazioni molto reali e naturali".

E continua:"Come se volessi che questo mondo fosse un posto migliore perché voglio che loro si divertano più di me. E so che non sarà semplice. Non c'è modo di sistemare tutto, avranno le loro lotte e sfide, ma almeno possono vedere che possono fare la differenza e possono mettere in atto un cambiamento. È stata una parte importante sia attraverso la narrazione e il lavoro che ho svolto, sia al di fuori di esso. È sempre stato una parte della mia vita. Ed è così che erano mia nonna e mia madre. Come se fosse stato tramandato. È bello vedere che sempre più giovani non aspettano per dire al mondo cosa pensano".

L'election year, Project 2025 e l'importanza del voto

Robert Downey Jr. e Rosario Dawson in Guida per riconoscere i tuoi santi

Da sempre politicamente schierata, Rosario Dawson si è fatta arrestare nel 2004 nel corso di una protesta nei confronti George W. Bush, ha supportato la rielezione di Barack Obama nel 2012 e la nomination di Bernie Sanders alle primarie democratiche del 2016. L'attrice ha inoltre co-fondato Voto Latino, un'organizzazione che invita i giovani elettori latinoamericani a registrarsi per votare. E sull'election year afferma:"La cosa più sorprendente, ciò di cui si sta parlando all'interno del partito repubblicano, è Project 2025, un documento in cui stanno davvero cercando di cambiare radicalmente il modo in cui funziona il nostro governo. Diciamo sempre che ogni elezione è imperativa e importante. Alla gente non piace sentirlo e vota per il minore dei due mali. Ma queste sono le scelte che abbiamo. E sfortunatamente, dall'altro lato, non è che puoi semplicemente coinvolgere qualcuno che all'improvviso sistemerà tutto. Come se ci fosse un presidente per due mandati che sarà in grado di fare tutto completamente perfetto".

"Quando abbiamo una società e sappiamo come funzionano i nostri accordi commerciali e le relazioni tra i paesi, va oltre un semplice presidente e una persona. Ci vuole davvero l'impegno di tutti noi. La cosa che mi piace di più del voto è che non copre tutto, ma ci permette almeno di non cedere terreno. Anzi, speriamo di poterlo guadagnare, ma il voto ci permette di non cedere quello su cui si è lavorato per generazioni prima di noi", continua l'attrice de La 25a ora. "Ed è per questo che stiamo cercando di mantenere la linea con il voto e portare persone al potere che almeno ascolteranno ciò che la gente vuole e con cui possiamo negoziare. Ma se c'è un intero gruppo di persone che dice di avere un'intera agenda in arrivo che riguarda solo ciò a cui tengono, devi prenderlo sul serio. E spero che le persone lo facciano".

Rosario Dawson ne La 25ª ora

"Quello che cerchiamo di fare con la nostra organizzazione elettorale da vent'anni è semplicemente dire che questa è un'opportunità per te di difendere le altre persone intorno a te. Forse non potevi partecipare a quella protesta perché non potevi andare. Forse non puoi fare quella donazione a quell'organizzazione o a quel politico", racconta Dawson riflettendo sulla rilevanza del voto per mantenere i propri diritti."Ma se voti, puoi mettere un paletto nella sabbia che dice che queste sono le cose che ci interessano in questa generazione, in queste elezioni e in questo ciclo. E dobbiamo sapere che ci aiuta a tenerci forti e a lottare quando noi combattiamo mentre tu non puoi esserci. È letteralmente la quantità minima di azione che una persona può intraprendere".

"Ed è sconcertante e sorprendente, onestamente, quante poche persone ne traggano vantaggio. E poiché non lo fanno, tutti i diversi poteri che stanno cercando di impedire alle persone di farlo, non si impegnerebbero così tanto se non avesse importanza. Project 2025 è sicuramente un programma molto particolare di cui penso che le persone siano davvero inconsapevoli. E se saltano queste elezioni, potrebbero scoprire troppo tardi ciò che significa realmente per loro, per le loro famiglie e per le loro comunità in modo molto negativo".

La politica in Star Wars

Rosario Dawson in un'immagine di Ahsoka

Una carriera divisa tra cinema indipendente e mainstream, tra Spike Lee e Dito Montiel, Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Rosario Dawson nel 2023 è diventata la protagonista di Ahsoka, la serie ideata da Jon Favreau in cui interpreta l'ex padawan Jedi ed ex apprendista di Anakin Skywalker."Star Wars è sempre stato politico. E penso che la cosa fantastica sia che in un certo senso educa le persone sulla realtà di tutte queste cose diverse, sui poteri che gli individui hanno", riflette l'attrice sul messaggio della saga."Anche quando hai uno show come Andor che non ha spade laser e nessuna di quelle forze magiche. Ha solo persone molto imperfette che sono come criminali. Eppure vedono ancora cosa succede intorno a loro e pensano: 'Posso fare qualcosa al riguardo'. Penso sia l'eroe improbabile. È il modo in cui possiamo vedere ognuno di noi attraverso questi diversi tipi di narrazione. Puoi vedere che nessuno di noi dovrebbe essere escluso".

E chiosa:"Abbiamo questa idea molto particolare, come se Martin Luther King lo facesse da solo. Ma aveva un sacco di persone intorno a lui. Aveva gli artisti. Tutti tipi di persone che si sono riunite per creare un movimento. E penso che questo sia ciò che otteniamo da Star Wars e in diversi show: mostra quante persone diverse sono necessarie per rendere un movimento di successo".