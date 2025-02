Topo Gigio e Lucio Corsi stasera insieme a Sanremo 2025, ma chi canterà davvero sul palco?

Tempo di duetti nella settimana del Festival di Sanremo 2025. L'esibizione intorno alla quale c'è grande curiosità è quella che affiancherà sul palco dell'Ariston Lucio Corsi e Topo Gigio sulle note di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Il personaggio creato da Maria Perego e Federico Caldura alla fine degli anni '50 e protagonista di innumerevoli partecipazioni in tv, duetterà con il cantante.

Chi presterà la voce a Topo Gigio sul palco di Sanremo

Lucio Corsi a Sanremo 2025

Intervistato da Fanpage, Leo Valli, da quindici anni voce ufficiale di Topo Gigio, ha confermato: sarà lui a prestare la propria voce al pupazzo sul palco dell'Ariston.

"Sarò io a cantare in diretta con l'orchestra, la voce che sentirà il pubblico sarà la mia. Starò dietro le quinte mentre Lucio Corsi e Topo Gigio saranno sul palco" ha spiegato Valli. "Sarà animato da tre persone e si troverà all'interno di un teatrino allestito per l'occasione sul palco dell'Ariston. Canterà da lì, altro non posso spoilerare".

La preparazione per il duetto tra Topo Gigio e Lucio Corsi

Lucio Corsi durante un concerto

Nell'intervista, Leo Valli ha spiegato in che modo è maturata l'idea della performance con Lucio Corsi: "Stiamo continuando a fare prove su prove dell'esibizione. Sarà sicuramente un momento di grande emozione ma ci siamo preparati al meglio".

Leo Valli e Lucio Corsi si sono incontrati per la prima volta nella casa discografica a Milano che segue il cantante:"Ho subito capito che è un ragazzo veramente in gamba, sa il fatto suo ma allo stesso tempo non è un arrogante. Ha tutte le carte in regola per vincere".

La quarta serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sarà presentata da Carlo Conti insieme a Mahmood e Geppi Cucciari. A sorpresa, il conduttore ha annunciato anche la presenza di Roberto Benigni al Festival di Sanremo.